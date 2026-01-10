Neuer Leak zur Steam Machine offenbart einen Preis, den die meisten von euch nicht bezahlen wollen

Wenn das stimmt, müssen wir wirklich tief in die Tasche greifen.

Dieses Jahr will Valve auf dem Konsolenmarkt angreifen und mit der Steam Machine den kompakten PC fürs Wohnzimmer rausbringen. Das Interesse ist zwar groß, bisher hält sich die Euphorie in der Community aber noch etwas in Grenzen und das liegt unter anderem am bisher unangekündigten Preis.

Ein neuer Leak facht unsere schlimmsten Befürchtungen nun weiter an – wird der kleine, schwarze Klotz tatsächlich teurer als die PS5 Pro?

Wird die nächste Steam Machine wieder zum Desaster für Valve?

Steam Machine kostet laut neuem Leak 1000 Euro

Die neuen Daten stammen von einem Retailer aus Tschechien, der das Steam Deck bereits in seinem Online-Angebot hat. Dort ist das Gerät zwar noch nicht bestellbar und auch den Preis können wir auf den ersten Blick nicht entdecken – im Quellcode der Seite war er allerdings schon zu finden.

Dabei kommen die beiden Modelle mit unterschiedlichen Speichergrößen auf folgende Preise (Kurs vom 10.01.2026):

Steam Machine mit 512 GB Speicher: 19.826 CZK (816,22 Euro)

19.826 CZK (816,22 Euro) Steam Machine mit 2 TB Speicher: 22.305 CZK (918,28 Euro)

Diese Preise wären schon sehr hoch, tatsächlich handelt es sich dabei aber wohl sogar um den Preis vor Steuern. In Deutschland etwa kämen also noch einmal 19% obendrauf, was schon das kleinere Modell auf einen vermeintlichen Verkaufspreis von 1000 Euro bringen würde.

Aber wie wahrscheinlich ist das? Zuerst müssen wir noch einmal deutlich machen, dass es sich hier um einen Leak handelt. Die hinterlegten Preise könnten auch interne Platzhalter sein. Der Aufpreis von "nur" 100 Euro für die vierfache Speichermenge erscheint uns zudem ziemlich niedrig. Im Vergleich: Beim Steam Deck OLED legt ihr für den Sprung von 512 GB auf 1 TB bereits 110 Euro obendrauf.

Dennoch: Bisher befanden sich die Schätzungen von Expertinnen und Experten immer in einem Bereich zwischen 500 und 1000 Euro – ein so hoher Preis war für viele also schon vorher denkbar. Durch die aktuelle RAM-Krise erscheint das sogar noch etwas realistischer.

Gerade einmal 2% von euch würden bei dem Preis zuschlagen

Bereits im November hatten wir euch danach gefragt, wie viel ihr für die Valve-"Konsole" ausgeben würdet. Damals hatten gerade einmal 2% dafür gestimmt, dass ein Preis bis 1000 Euro okay für sie wäre. Wenn sich der Leak also bewahrheitet, werden wohl nur die wenigsten von euch zuschlagen.

Es bleibt spannend und final kennen wir den Preis natürlich erst, wenn Valve das Schweigen bricht und verrät, wie viel wir für die Steam Machine blechen müssen. Wann das sein wird oder wann wir mit einem Release der Hardware rechnen können, bleibt derweil unklar.

Was denkt ihr? Haltet ihr die 1000 Euro für wahrscheinlich? Ist eure Bereitschaft, einen etwas höheren Preis zu bezahlen, durch die aktuelle Lage eventuell sogar gestiegen? Schreibt es uns gern in die Kommentare!