Steam Deck 1.5? Dieses Lenovo-Handheld ist die perfekte Alternative zur Switch 2!

Handheld-Konsolen werden in der Hardwarekrise zunehmend attraktiver: Die Legion Go S ist ein starkes Beispiel.

Konsolenspieler haben aktuell noch halbwegs Glück. Während PC-Gaming mit einer teuren Grafikkartengeneration und explodierenden RAM-Preisen zu kämpfen hat, hat man mit einer Switch 2 für die nächsten Jahre ausgesorgt. Aber was, wenn man trotzdem auf das gigantische Steam-Angebot zurückgreifen möchte? Mit einem Gaming-Handheld ist das kein Problem, und die starke Lenovo Legion Go S bekommt ihr aktuell bei Saturn in der "MwSt.-geschenkt"-Aktion zum absoluten Hammerpreis!

Wichtige Info zur MwSt.-Aktion: Die Aktion gilt nur für mySaturn-Kunden, das Konto kann man aber kostenlos anlegen. Geht mit dem Produkt im Warenkorb einfach zur Kasse, dort wird der Endpreis ohne Mehrwertsteuer angezeigt.

Das zweite Handheld mit vorinstalliertem SteamOS: das ultimative Gaming-Tool!

Wenn die Hardwarekrise die Preise nach oben katapultiert, muss die Lösung in der Software gefunden werden. Viele Handhelds liefen bis dato auf Windows 11, was zwar die Kompatibilität mit vielen Programmen und Spielen garantiert, aber man immer noch ein sehr RAM-lastiges Betriebssystem nutzen muss. Gerade wenn jeder Gigabyte RAM einen Haufen Asche kostet, ist ein Wechsel zum Linux-basierten und für Handhelds optimierten SteamOS eine mehr als vernünftige Entscheidung.

Halo, Assassin's Creed oder kleine Indie-Games? Über SteamOS könnt ihr fast alles Spielen, was ihr auch am PC könnt.

Lange herrschte das Vorurteil, dass Linux-Systeme kompliziert sind und Kompatibilitätsprobleme haben. Das stimmt zwar in einigen wenigen Fällen immer noch, aber über die Steam-Bibliothek könnt ihr auch ganz einfach sehen, ob ein Spiel mit dem Steam Deck kompatibel und/oder spielbar ist. Letzten Sommer waren das insgesamt 19.000, also an Spielen wird es nicht mangeln. Konsole starten, Spiel auswählen und loszocken. So einfach geht's!

Komfort & Leistung: AMD-Hardware regelt

Die Hardware ist natürlich mitunter das Wichtigste, aber wenn sich ein Handheld in euren Händen so anfühlt wie ein löchriger Ziegelstein, dann will man das Ding auch nicht in die Hand nehmen. Auf Komfort-Ebene seid ihr hier mehr als genug abgesichert. Linh, der Handheld-Experte von unseren Kollegen bei GameStar Tech, bezeichnet die Legion Go S sogar als seinen Komfort-Tipp. Genaueres dazu könnt ihr in seinem Test zu der Maschine oder in unserer Handheld-Kaufberatung lesen:

Ob die Spiele aber auf der Konsole laufen, entscheidet immer noch die Hardware und als semi-offizielles Steam Deck 1.5, lässt sie sich auch am besten mit dem Valve-Handheld vergleichen. Mit einem 1.920 x 1.200-Display hat es schon mal eine höhere Auflösung als der erste Steam Deck. Mit seiner AMD Ryzen Z2 Go-CPU und Radeon GPU ist sie auch einen Ticken stärker, wenn also ein Spiel auf Steam das Label "Steam Deck kompatibel" trägt, dann kann der Legion Go S das Spiel locker packen und noch einen draufsetzen!

Die Hardware im Überblick

CPU: AMD Ryzen Z2 Go

AMD Ryzen Z2 Go GPU: AMD Radeon (RDNA3-Architektur)

AMD Radeon (RDNA3-Architektur) Display: 1.920 x 1.200, 120 Hz (IPS Glossy, 500 Nits)

1.920 x 1.200, 120 Hz (IPS Glossy, 500 Nits) Speicher (variiert je nach Variante): 512 GB / 1 TB SSD, 16 / 32 GB RAM

512 GB / 1 TB SSD, 16 / 32 GB RAM Akku: 55,5 Wh

Ihr habt die Wahl: Bis zu 1 TB SSD und 32 GB RAM!

Mit umschaltbaren Triggern und Schultertasten lässt sich der Legion Go S auch vielseitig Steuern.

Das Angebot bei Saturn ist wirklich stark, jedoch ist hier Vorsicht geboten. Auf den ersten Blick erkennt man die Unterschiede der drei verschiedenen Varianten nicht und einige haben fehlerhafte Daten in der Tabelle stehen.

Der Unterschied zwischen den Varianten liegt in der Größe des SSD-Speichers und der Menge an RAM: