Xbox Series X jetzt im MediaMarkt-Angebot: Nirgendwo sonst gibt's die Konsole so günstig!

Sonderangebote mit der Xbox Series X waren in letzter Zeit eine Seltenheit. Jetzt könnt ihr mal wieder bei MediaMarkt zuschlagen.

Wer sich eine neue Xbox Series X oder S kaufen wollte, hatte in letzter Zeit nicht viel zu lachen: Microsoft hat die Preise für die Konsolen in den letzten Jahren mehrfach erhöht und auch Sonderangebote sind selten geworden. Jetzt könnt ihr die Xbox Series X endlich mal wieder ein gutes Stück günstiger abstauben: Bei MediaMarkt gibt es einen saftigen Extra-Rabatt, wenn ihr euch bei myMediaMarkt anmeldet.

Das Angebot ist Teil des großen Mehrwertsteuer-Sales bei MediaMarkt, der noch bis Montag läuft (wobei einzelne Deals natürlich schon früher vergriffen sein können). Falls euch die Xbox Series X trotz des Rabatts noch zu teuer ist, könnt ihr alternativ auch zur Xbox Series S greifen, die es sowohl mit 512 GB als auch mit 1 TB Speicher günstiger gibt:

Die Übersicht über sämtliche Angebote der Aktion, zu denen beispielsweise auch PS5-Konsolen oder die Nintendo Switch 2 gehören, findet ihr hier:

Xbox Series X vs. Xbox Series S: Welche Konsole lohnt sich für wen?

Angesichts des hohen Preisunterschieds kann sich ein Blick auf die Xbox Series S lohnen, den meisten würden wir dennoch eher zur Xbox Series X raten.

Core Gamer, die die Konsole häufig nutzen wollen und hohen Wert auf Grafik und Performance legen, sollten auf jeden Fall zur Xbox Series X greifen, die viel leistungsstärker als die Xbox Series S und auf Auflösungen von bis zu 4K ausgelegt ist. Außerdem ist bei der von MediaMarkt angebotenen Version der Konsole ein Disc-Laufwerk mit dabei, sodass ihr Spiele auch physisch kaufen könnt und nicht auf den Microsoft Store angewiesen seid.

Falls euch Performance und Optik gar nicht so wichtig sind und ihr einfach nur günstig den Xbox Game Pass und exklusive Xbox-Spiele nutzen möchtet oder ihr auf der Suche nach einer preiswerten Zweitkonsole seid, könnt ihr euch die Xbox Series S schnappen. Die günstigere Konsole ist auf eine Auflösung von bestenfalls 1440p ausgelegt, was allerdings schon optimistisch ist. In der Regel solltet ihr mit 1080p rechnen und auch das schafft die Xbox Series S manchmal nur durch Hochskalieren.