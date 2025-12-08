PlayStation Wrap-Up 2025: Wann kommt der Jahresrückblick bei uns? Datum und Infos im Live-Ticker

Auch in diesem Jahr erwartet uns wieder der Wrap-Up Jahresrückblick auf PS5 und PS4. Wir begleiten den nahenden Release.

Eleen Reinke
08.12.2025 | 12:20 Uhr

Das Ende des Jahres ist auch die Zeit der Rückblicke. Und damit meinen wir natürlich nicht nur, dass ihr tief in euch hineinschauen sollt. Sondern vor allem dass Spotify, YouTube und Co. euch verraten, wie euer Jahr so war. Auch das PlayStation Wrap-Up steht vor der Tür und dürfte in wenigen Tagen live gehen. Hier erfahrt ihr, wann es wahrscheinlich losgeht.

Montag, 08.12.2025

12:20 Uhr

Moin moin und willkommen zum Live-Ticker für den PlayStation-Jahresrückblick! Bislang hat Sony noch nicht verraten, ab wann genau er verfügbar sein wird. Die Chancen stehen unserer Einschätzung nach aber sehr gut, dass es morgen losgeht. Wir halten euch hier natürlich über alle Entwicklungen auf dem Laufenden.

Video starten 36:33 Neue Spiele im Dezember - Video-Vorschau für PC und Konsolen

PlayStation Wrap-Up 2025-Release: Wann geht der Jahresrückblick live?

  • Ab wann kann ich PlayStation Wrap-Up 2025 abrufen? noch unbekannt, vermutlich ab Dienstag, dem 9. Dezember
  • Um wie viel Uhr geht es los? noch unbekannt

Bislang gibt es noch keinen offiziellen Starttermin für den Wrap-Up, da Sony den traditionell erst am Tag des Releases bekannt gibt. Ein Blick auf die letzten Jahresrückblicke gibt uns aber einen ziemlich guten Hinweis: In den letzten drei Jahren gingen die persönlichen Statistiken nämlich stets am zweiten Dienstag im Dezember live.

Die Chancen stehen also sehr gut, dass es dieses Jahr am 9. Dezember soweit ist. Eine genaue Uhrzeit ist noch nicht bekannt, los geht es aber traditionell zwischen dem späten Nachmittag und Abend.

Ebenfalls Tradition: Nicht selten führt der Ansturm auf den Jahresrückblick zu Problemen auf der Webseite. Im letzten Jahr musste sie zwischenzeitlich sogar offline gehen. Stellt euch also auf ein wenig Wartezeit ein.

So aktiviert ihr den PlayStation Wrap-Up 2025

  • Ruft die offizielle Webseite unter wrapup.playstation.com/de-de/ auf, sobald sie live geht.
  • Meldet euch mit eurem PSN-Account an.
  • Schon bekommt ihr eure persönliche Statistik angezeigt.

Wie üblich gilt: Um für den Wrap-Up qualifiziert zu sein, müsst ihr mindestens 18 Jahre alt sein, benötigt logischerweise einen PSN-Account und müsst außerdem mindestens 10 Stunden innerhalb des Jahres auf der PS4 oder PS5 gezockt haben.

Der Jahresrückblick verrät euch dann unter anderem, wie viele Stunden ihr dieses Jahr mit Spielen auf der Konsole verbracht habt, welches euer meistgezockter Titel ist und wie viele Trophäen ihr insgesamt gesammelt habt.

Was denkt ihr: Was war euer am meisten gezocktes Spiel 2025?

