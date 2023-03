Staubt jetzt bei Amazon dieses beliebte Gaming Headset mit 30% Rabatt ab: Steelseries Arctis 5

Das wirklich gute Gaming Headset SteelSeries Arctis 5 ist derzeit bei Amazon mit 30% Rabatt im Angebot!

Wer gerne und auch lange zockt, braucht vor allem eins: Ein super gutes Gaming Headset mit angenehmen Tragekomfort sowie einem Sound, der es in sich hat. Ich habe das SteelSeries Arctis 5 jetzt seit knapp zwei Jahren und bin bisher mehr als zufrieden.

Zum Glück gibt es das Headset von SteelSeries derzeit bei Amazon im Angebot. Ganze 31% Rabatt bekommt ihr, was den Preis von den ursprünglichen 129,99€ auf 89,99€ senkt.

Komfortables Headset gefällig? SteelSeries Arctis 5

Egal ob ihr gerne leidenschaftlich auf eurer PS5, PS4 oder auch dem PC zockt: Das SteelSeries Arctis 5 Headset könnt ihr mit allen Plattformen verbinden. Ich braucht hierfür nur einen USB-Anschluss.

Das Gaming Headset beinhaltet erstklassige Soundqualität durch DTS Headphone:X v2.0 Surround Sound sowie ein ClearCast-Mikrofon. Dieses hat auch eine integrierte Geräuschunterdrückung, weshalb eure Freunde euch klar hören werden und nicht von irgendeinem unnötigen Rauschen im Hintergrund abgelenkt sind. Ich bisher sehr zufrieden mit den Sound, sowie dem Mikro des Headsets.

Was ich aber vor allem an dem Headset so feiere, sind die verschiedenen Buttons und Kontrollmöglichkeiten die es mir gibt:

Mikrofon-Stummschaltung: Ebenfalls an der Ohrmuschel befindet sich ein Button, mit dem ihr euer Mikro stumm schalten könnt. Das ist vor allem dann super praktisch, wenn ihr mal schnell husten oder etwas trinken müsst.

USB-Chat-Mix-Regler: Mit diesem könnt ihr den für euch idealen Mix zwischen Game- und Chat-Sound einstellen.

Das Headset SteelSeries Arctis 5 ist wirklich super angenehm zu tragen. Damit steht stundenlangem Zocken nichts mehr im Wege!

Aber auch der Tragekomfort ist Top: Egal ob ich stundenlang World of Warcraft, Resident Evil 2 oder jetzt am Freitag das Remake von Resident Evil 4 spiele, mein Kopf samt Ohren halten stundenlang durch. Ermöglicht wird das durch die Skibrillenriemen, die sich ideal an euren Kopf anschmiegen. Außerdem wird das Gewicht des Gaming Headsets gleichmäßig verteilt. Somit kommt es erst gar nicht zu unangenehmen Druckstellen.

Natürlich wird der Komfort auch durch die AirWeave-Ohrpolster unterstützt. Diese halten eure Ohren stets kühl und trocken, selbst wenn ihr beim Zocken ins Schwitzen kommen solltet.

Greift also jetzt zu und gönnt euch euer neues Gaming Headset bei Amazon!