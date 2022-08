SteelSeries Arctis 7P+: Eines der besten PS5-Headsets gibt es jetzt günstig wie nie

Alternate hat anlässlich seines 30. Jubiläums einen großen Gaming-Sale gestartet, in dem ihr vor allem PC-Hardware, aber auch ein paar interessante Angebote für Konsolen günstig bekommt. Neben einigen Spielen für Nintendo Switch ist beispielsweise das hervorragend für PS4 und PS5 geeignete Wireless Gaming-Headset SteelSeries Arctis 7P+ stark reduziert und kostet statt 169,90€ nur noch 119,90€. Laut den Vergleichsplattformen Idealo und Geizhals war es überhaupt noch nie so günstig zu bekommen.

Der Alternate Gaming Sale läuft prinzipiell noch bis zum 1. September. Erfahrungsgemäß sind die Lagerbestände von Alternate aber eng begrenzt. Ihr solltet also damit rechnen, dass die besten Deals schon sehr viel früher ausverkauft sind. Die Übersicht über sämtliche Angebote des Sales findet ihr hier:

Wie gut ist das SteelSeries Arctis 7P+?

Starker Akku & hoher Tragekomfort: Das SteelSeries Arctis 7P+ ist eine überarbeitete Version des beliebten Wireless Headsets Arctis 7P für PS4 und PS5, die eine bessere Akkulaufzeit (circa 30 statt 24 Stunden) und schnelleres Aufladen per USB-C bietet. Wie der Vorgänger trägt sich auch das Arctis 7P+ sehr gut. Die Hörer sind gut gepolstert und das simple Kunststoffband unterhalb des Bügels ist bequemer, als es aussieht, da es sich jeder Kopfform anpasst.

Guter, anpassbarer Sound: Am wichtigsten ist aber natürlich, dass das SteelSeries Arctis 7P+ einen guten und ausgewogenen Klang bietet. Diesen könnt ihr zudem durch die umfangreiche Software am PC detailliert an eure Vorlieben anpassen. Im Unterschied zu vielen Konkurrenzprodukten werden diese Einstellungen beim Arctis 7P+ direkt auf dem Headset und nicht auf dem PC gespeichert und bleiben daher auch bei der Nutzung an der PS4 und PS5 erhalten. Der Klang des Mikros kann ebenfalls optimiert werden, es gibt aber auch so Sprache klar und verständlich wieder.

Mehr könnt ihr in unserer Kaufberatung für kabellose PS5-Headsets erfahren, in der das SteelSeries Arctis 7P+ derzeit die Top-Kaufempfehlung ist:

