Stellar Blade im Angebot: Schnappt euch den PS5-Hit direkt zum Release günstiger!

Stellar Blade bietet Gameplay im Stile von Dark Souls in einer postapokalyptischen Welt.

Mit Stellar Blade ist heute ein weiterer großer PS5-Exklusivhit erschienen, der weltweit sehr gute Wertungen abräumt. Bei MediaMarkt könnt ihr das Action-Rollenspiel schon jetzt am Release-Tag günstiger im Sonderangebot bekommen und in eine düstere Cyberpunk-Welt abtauchen. Hier geht’s zum Deal:

Das Angebot ist übrigens Teil der Frühlingsdeals bei MediaMarkt, durch die ihr noch hunderte weitere Schnäppchen vom OLED 4K-TV bis hin zur Waschmaschine günstig abstauben könnt. Die Aktion endet am 6. Mai um 9 Uhr morgens.

Stellar Blade: Cyberpunk trifft auf Dark Souls

7:23 Stellar Blade: Ein Blick hinter die Kulissen des neuen PS5-Exclusives

Stellar Blade ist ein Action-Rollenspiel für PS5, das in einer düsteren, an NieR: Automata erinnernden Cyberpunk-Welt spielt. Die Welt wurde von Monstern überrannt, weshalb sich die Menschheit auf einen anderen Planeten gerettet hat. Als Teil eines Landungstrupps kehren wir zur Erde zurück, um unseren Heimatplaneten zurückzuerobern. Die Story bietet verschiedene Enden und wird mit gut vertonten Zwischensequenzen aufwendig in Szene gesetzt.

In erster Linie geht es in Stellar Blade aber nicht um die Geschichte, sondern ums Gameplay. Im Kern erinnert es dabei mit seinen verschachtelten Leveln und seinen spektakulären Bosskämpfen an Dark Souls. Ganz so schwer wie das Vorbild ist Stellar Blade zwar nicht, aber die verschiedenen Kombos und Spezialangriffe eurer Protagonistin müsst ihr schon meistern, um eine Chance zu haben.

6:06 Stellar Blade - Das PS5-exklusive Action-RPG im Trailer

Durch das Fortschrittssystem kommen immer wieder neue Mechaniken hinzu. Seid ihr zu Beginn noch auf den Nahkampf beschränkt, könnt ihr später beispielsweise auch Schusswaffen benutzen. Außerdem sorgt Stellar Blade immer wieder gekonnt für Abwechslung zwischen den Kämpfen, sei es durch kleine Rätsel oder durch richtige Survival-Horror-Abschnitte.

Bei der Spielepresse kam die Mischung bislang überwiegend sehr gut an. Der internationale Wertungsdurchschnitt von Stellar Blade liegt momentan bei 83 Punkten, was nicht weit entfernt ist von der Wertung, die auch unser Tester im großen GamePro-Test vergeben hat:

Weitere günstige Schnäppchen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: