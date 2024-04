Stellar Blade-Spielzeit und Kapitel: So lange braucht ihr für Story und Extras des PS5-Exclusives

Spielzeit und alle Kapitel von Stellar Blade.

Seit dem 26. April ist Stellar Blade exklusiv für die PlayStation 5 verfügbar. Das Action-Rollenspiel bietet dabei eine recht lineare Geschichte, lässt euch aber in einigen größeren Arealen auch frei erkunden und einige Nebenaufgaben abschließen. Wie lange ihr für Story und Extras braucht und wie viele Kapitel euch erwarten, lest ihr hier.

Spielzeit: So lange braucht ihr für Stellar Blade

Die Story von Stellar Blade ist ziemlich geradlinig, bis auf das Ende trefft ihr hier keine nennenswerten Entscheidungen. Wie lange ihr bis zum Abspann braucht, hängt also primär von eurem Spielstil ab und ob ihr gerne erkundet.

Besonders in den beiden großen, offenen Arealen des Spiels könnt ihr hier noch einiges an Spielzeit lassen. Wollt ihr außerdem die Platin-Trophäe einheimsen, braucht es noch einmal deutlich mehr Zeit: Hier müsst ihr nämlich zumindest Teile des Spiels mehrmals absolvieren, wenn ihr etwa alle Enden erreichen wollt.

Die ungefähren Spielzeiten von Stellar Blade:

Spielzeit Kampagne: 20 bis 25 Stunden

20 bis 25 Stunden Spielzeit Kampagne und einige Nebenaufgaben: 30 bis 35 Stunden

30 bis 35 Stunden Spielzeit 100 Prozent: geschätzt bis zu 50 Stunden

7:23 Stellar Blade: Ein Blick hinter die Kulissen des neuen PS5-Exclusives

Alle Kapitel von Stellar Blade

Wollt ihr außerdem wissen, wie weit ihr schon in der Story seid, listen wir euch hier auch alle Kapitel zum Spiel auf. Zwar ist das Spiel nicht in klassische nummerierte Kapitel unterteilt, dank des Missions-Logs können wir aber eine ungefähre Einteilung geben. Insgesamt gibt es 14 Hauptmissionen, beziehungsweise Kapitel.

Achtung, Spoiler! Die Namen der einzelnen Abschnitte lassen natürlich Rückschlüsse auf die Handlung zu, lest also mit Vorsicht weiter:

7. Landetrupp

Scavenger Adam

Xion, die letzte Stadt

Altess Levoire

Licht der Hoffnung

Alpha-Signal

Verborgene Wahrheit

Abyss Levoire

Orcals Zeugnis

Im Auge des Sturms

Xion brennt

Letztes Fragment

Speziesauswahl

EVE-Protokoll

Wollt ihr wissen, wie Stellar Blade im GamePro-Test abgeschnitten hat, findet ihr hier die ausführliche Review:

Mehr zum Thema Stellar Blade im Test - Ein tolles Actionfest, das seine großen Vorbilder nicht ganz erreicht von Jonas Herrmann

Stellar Blade ist das neue Action-Rollenspiel des koreanischen Entwicklerstudios Shift up und exklusiv für PS5 erschienen. Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle von EVE, deren Aufgabe es ist, die Erde zurückzuerobern, nachdem die Menschheit vor den monströsen Naytibas in den Weltraum geflohen ist.

Habt ihr Stellar Blade bereits selbst ausprobiert? Wie gefällt es euch bislang?