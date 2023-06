Harvest Moon Remake: Bestellt jetzt Story of Seasons für Nintendo Switch, PS5 und Xbox Series vor

Na erkennt ihr diese Charaktere? Jetzt könnt ihr sie in noch besserer Grafik kennenlernen!

Ihr habt damals endlose Stunden mit Harvest Moon DS verbracht und wollt schon seit Jahren nostalgisch wieder in die Welt eintauchen? Dann habt ihr jetzt die perfekte Gelegenheit dazu.

Die Neuauflage von Harvest Moon DS, Story of Seasons: A Wonderful Life, kommt schon am 27. Juni 2023 für Nintendo Switch, PS5 und Xbox Series raus.

Wie viel kostet Story of Seasons: A Wonderful Life? Der Klassiker kostet für alle Plattformen nur 39,99 €.

Aktuell ist Story of Seasons: A Wonderful Life für die Nintendo Switch bei Amazon ausverkauft. Zum Glück ist der klassische Farming Sim aber noch bei anderen Anbietern erhältlich:

Harvest Moon oder Story of Seasons? Hä?

Vielleicht geht es euch ähnlich wie mir und der Artstil kommt euch bekannt vor. Als ich das erste Mal von Story of Seasons gehört und gesehen habe, musste ich sofort an Harvest Moon denken.

Von süßen Hunden zu Pflanzen gießen: Story of Seasons bietet euch beides.

Wie ihr an den Screenshots erkennen könnt, handelt es sich bei Story of Seasons: A Wonderful Life um ein Remake von Harvest Moon DS. Auf diese Features könnt ihr euch in der Neuauflage freuen:

Neue Freunde: In dem vergessenen Tal warten charmante und niedliche Charaktere auf euch. Ihr könnt sie auf brandneuen Events kennenlernen.

Neue Freunde: In dem vergessenen Tal warten charmante und niedliche Charaktere auf euch. Ihr könnt sie auf brandneuen Events kennenlernen.

Farmaufbau: Baut Getreide an, züchtet Tiere, errichtet ein Zuhause mit niedlichen Tieren und aufrüstbaren Einrichtungen.

Anpassbarer Protagonist: Ihr habt die Wahl zwischen einem männlichen, weiblichen und nicht-binären Protagonisten.

Wenn ihr mich fragt, sieht das Spiel wirklich unglaublich schön und niedlich aus. Man sieht, dass die Harvest Moon-Franchise auf ein neues Level gehoben wird. Auch die Tatsache, dass der Protagonist nun personalisiert werden kann, wird die treuen Fans freuen.

Story of Seasons: A Wonderful Life (Deluxe Edition)

In der Limited Edition sind einige coole Sachen enthalten.

Die Limited Edition gibt es für alle Konsolen. Es erwarten euch folgende zusätzliche Inhalte:

Notizbuch

A3 Poster

Sticker