Stranger Things: Beliebter Charakter sollte eigentlich schon in Season 1 sterben, war aber zu spannend und sympathisch dafür

Zum Glück haben sich die Stranger Things-Macher umentschieden.

Steve Harrington alias Joe Keery hat sich über fünf Stranger Things-Staffeln hinweg zu einem echten Fanliebling gemausert. Lernten wir ihn in der Debüt-Staffel aus dem Jahr 2016 noch als nervigen High School-Bully kennen, so wuchs er uns spätestens in Staffel 2 in seiner Rolle als "großer Bruder" der Freundesgruppe rundum Mike, Dustin und Co. ans Herz.



Auch die Duff-Brüder, die Schöpfer der Mysteryserie auf Netflix, haben rechtzeitig das große Potenzial von Steve erkannt – ein Glück. Denn ursprünglich sollte "The Hair" schon in der ersten Staffel ins Gras beißen.

"Wir haben uns einfach in Joe Keery verliebt"

Wie die Brüder in einem Interview mit Entertainment Weekly im November 2025 verraten haben, sollte es gar nicht dazu kommen, dass uns Steve über fünf Stranger Things-Staffeln hinweg begleitet. Doch wie eingangs bereits erwähnt, entschieden sich die Macher noch während der Produktion von Staffel 1 um.



Der simple Grund: Steve war ein zu guter Charakter, um einfach so zu sterben.

Matt Duffer sagt im Interview dazu folgendes:

Das war knapp (Anm. d. Red: bezogen auf den ursprünglich geplanten Tod von Steve in Staffel 1). Wir haben uns einfach in Joe Keery verliebt, aber hätten wir Joe Keery nicht gemocht, wäre Steve weg gewesen.

In einem früheren Interview von der Geeked Week 2022 (via Screenrant) verrieten die Duffer-Brüder außerdem, dass Keery als Schauspieler selbst viel (positiven) Einfluss auf Steves Charakterentwicklung hatte. So war ursprünglich geplant, dass eigentlich Jonathans Vater in Staffel 1 gegen den Demogorgon kämpfen sollte, am Ende war es aber Steve, was die Duffer-Brüder sehr beeindruckt habe:

Als er zurückkommt und gegen den Demogorgon kämpft – das sollte ursprünglich Jonathans Vater tun … Man lernt, was funktioniert und was nicht. Die Besetzung beeinflusst die Entwicklung der Geschichte, sowie die anderen Autor*innen und Regisseur*innen … es ist etwas Lebendiges.

Die Zwillingsbrüder sahen am Ende des Tages also viel Potenzial in Steves Charakter und in seiner Entwicklung. Dass der Teenager spätestens in Staffel 3 in Zusammenspiel mit Robin (Maya Hawke) zu einem absoluten Publikumsliebling avancierte, spricht für sich.

Übrigens wurde es auch in der fünften Season der Mystery-Serie äußerst knapp für Steve. Wie Matt und Ross Duffer vor Kurzem in einem Interview gegenüber Collider verraten hatten, ist der Ex-High-School-Bully dem Tod in der finalen Staffel erneut nur knapp von der Schippe gesprungen. "Es hat sich einfach nicht richtig angefühlt", so die Macher im Interview.

Gut zwei Wochen nach dem großen Stranger Things-Finale in Staffel 5 haben übrigens fast 5000 Mitglieder der GamePro-Community abgestimmt: Ist das Ende der Duffer Brothers-Serie zufriedenstellend oder nicht? Das Ergebnis der Umfrage haben wir oben für euch verlinkt.

Welcher Charakter aus Stranger Things ist eigentlich euer absoluter Liebling und warum?