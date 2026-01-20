4.813 Fans haben das Finale von Stranger Things bewertet und zeigen: der große Hit ist das Ende der Serie nicht

In einer Umfrage wollten wir wissen, ob euch das Finale der Mystery-Serie gefallen hat. Das ist das Ergebnis.

Dennis Müller
20.01.2026 | 19:01 Uhr

Die Meinungen zum Finale von Stranger Things sind recht mixed. Die Meinungen zum Finale von Stranger Things sind recht mixed.

Gut zwei Wochen ist das Finale von Stranger Things jetzt alt. Zeit, um einmal zu schauen, wie das Ende der fünften Staffel bei euch angekommen ist.

Insgesamt 4.821 Personen aus der GamePro-Community haben uns in einer Umfrage verraten, ob sie mit dem Ausgang der Netflix-Serie zufrieden sind. Das Ergebnis ist dabei recht gemischt ausgefallen und zeigt klar: Der ganz große Hit scheint den Duffer Brothers eurer Meinung nach nicht gelungen zu sein.

So gut hat euch das Stranger Things-Finale gefallen

Kommen wir direkt zur Auswertung unserer Stranger Things-Umfrage. So habt ihr abgestimmt:

  • 39 Prozent sagen: Richtig gut, auch wenn mir nicht alles gefallen hat
  • 29 Prozent sagen: Habe das Finale mit gemischten Gefühlen erlebt
  • 14 Prozent sagen: Eine glatte 1 mit Sternchen
  • 13 Prozent sagen: Das war größtenteils echt nix
  • Für 5 Prozent von euch war hingegen sogar die 8. Staffel von Game of Thrones besser

Video starten 1:51 Heute startet die Dokumentation zu Stranger Things: Sie zeigt, wie schwer es war, ein gutes Ende für die Hitserie abzuliefern

Damit ergibt sich ein recht gemischtes Bild. 53 Prozent von euch hat das Finale entweder gut oder sehr gut gefallen. 47 Prozent aus der GamePro-Community haben das Ende der Serie aber eher mit gemischten Gefühlen erlebt oder sind mit dem Ausgang der Netflix-Serie unzufrieden.

Schauen wir hinüber zur GameStar, schaut das Bild ähnlich aus. Hier bewerten aktuell 2.319 Personen die fünfte Staffel mit "Geht so!" und auch auf Metacritic staubt Season 5 beim User-Score lediglich 5.5 Punkte ab.

Diese beiden Stranger Things-Hauptcharaktere haben in 5 Staffeln keine zwei Sätze miteinander gesprochen und das hätten wir nie gedacht
von Dennis Müller
von Dennis Müller
Diese beiden Stranger Things-Hauptcharaktere haben in 5 Staffeln keine zwei Sätze miteinander gesprochen und das hätten wir nie gedacht
Stranger Things: Tales From '85 - Release, Story und was ihr noch zur Spin-off-Serie wissen müsst
von Annika Bavendiek
von Annika Bavendiek
Stranger Things: Tales From 85 - Release, Story und was ihr noch zur Spin-off-Serie wissen müsst

Offene Fragen und ein versöhnlicher Ausgang

Warum die Demogorgons am Ende nicht mehr zu sehen waren und was mit dem Militär nach Elfies Verschwinden passiert ist, gehört auch für euch zu den noch offenen Fragen, auf die ihr gerne eine Antwort gehabt hättet. So schreibt Chrystal Lion:

"Das ganze Ende war ziemlich low. Interessanter wäre gewesen was mit den Demogorgons war. Hatte das Gefühl, dass die das einfach schnell zu Ende bringen wollten um den zwischenmenschlichen Teil der Gruppe nach den 18 Monaten mehr Raum zu geben."

Und gerade der zwischenmenschliche Part wird aus der Community gelobt. So schreibt Kinreve83: "Fantastisch. Ein emotionales und tolles Ende für die Kids. Sehr schön, wie sie mit dem DnD rausgegangen sind und das Zepter an die nächste Generation gegeben hat.

Mehr zum Thema
Stranger Things-Macher verraten, warum ein wichtiger Aspekt im Finale komplett untergegangen ist
von Dennis Müller
von Dennis Müller
Stranger Things-Macher verraten, warum ein wichtiger Aspekt im Finale komplett untergegangen ist

Vakarian92 fasst beide Seiten sehr gut zusammen: "Also ich fand sehr gut, dass sich am Ende die Zeit genommen wurde zu zeigen wie das Leben für die Charaktere weitergeht. Das war echt gut. Wo die Demogorgons waren und auch die Sache mit dem Militär hab ich mich auch gleich gefragt gehabt. Aber alles in allem ein rundes und zufriedenstellendes Finale."

Da sich Mystery-Serien mit ihren Enden oft sehr schwer – wir erinnern nur an Lost – scheint es den Duffer Brothers aber dennoch geglückt zu sein, einen für viele zumindest versöhnlichen Abschluss für Stranger Things abzuliefern.

