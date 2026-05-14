Subnautica 2: Batterien herstellen und wieder aufladen - so gehts

Ohne Strom läuft in Subnautica 2 nicht viel und ihr geht gnadenlos unter.

Schon am Anfang eurer Reise in Subnautica 2 werdet ihr feststellen, dass Energie zu euren größten Problemen zählt. Dabei ist es recht einfach, an Batterien zu kommen, wenn ihr wisst, wo genau ihr nach den Materialien suchen müsst.

Und wenn ihr einen bestimmten Scan nicht verpasst, dann könnt ihr sie sogar aufladen.

So stellt ihr Batterien her

Das Rezept für Batterien habt ihr direkt von Anfang an, denn ihr benötigt sie für fast alle persönlichen Ausrüstungsstücke eures Charakters. Das fängt beim einfachen Scanner an, bei dem ihr nur selten die kleinen Energiespeicher austauschen müsst, bis hin zum Hydropropulsor, der die Dinger futtert, als wären sie Süßigkeiten.

16:18 Schon wieder Ärger um Subnautica 2 - Dabei will ich doch einfach nur endlich spielen

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Daher ist es nicht nur wichtig, dass ihr Batterien bei der Herstellung benutzt, sondern auf euren Erkundungstouren mindestens ein bis drei Ersatzzellen im Gepäck habt.

Beide Zutaten für Batterien findet ihr direkt in der Nähe der Rettungskapsel, aber vielleicht wisst ihr nicht, wonach ihr genau suchen müsst.

Kupfer findet ihr im Start-Biom fast ausschließlich in Höhlen. Wenn ihr allerdings etwas weiter nach Norden schwimmt, dann findet ihr das Metall vereinzelt auch einfach am Meeresgrund. Taucht ihr hier in die Höhlen, dann stoßt ihr auf größere Cluster.

Säure-Raion findet ihr eigentlich überall, wenn ihr erstmal wisst, wie die Pflanze aussieht.

Säurehaltige Raion-Beutel hingegen sind auf den ersten Blick nicht ganz eindeutig zu bestimmen, wenn ihr euch die Pflanzenwelt von Subnautica 2 noch nicht so genau angesehen habt. Ihr findet die Pflanze in der Nähe von Höhleneingängen oder auch in Höhlen selbst. Sie sehen aus, als würden sich mehrere Gehirne um einen grünen Stängel scharen.

Um sie abzubauen, benötigt ihr das Universaltool. Habt es also immer dabei.

Batterien aufladen

Sobald euren Geräten langsam der Saft ausgeht, habt ihr die Möglichkeit, Batterien auszutauschen. Das solltet ihr auch direkt tun, denn nichts ist nerviger, als wenn in einer finsteren Höhle plötzlich eure Taschenlampe ausgeht.

Der Tasten-Befehl wird nur sichtbar, wenn Batterien im kritischen Bereich sind. Es ist aber möglich sie jederzeit zu wechseln. Wählt dann eine andere Batterie aus und legt diese ein. Die leere Batterie findet ihr anschließend in eurem Inventar. Hebt diese unbedingt auf!

Mit der Ladestation habt ihr immer Batterien zur Hand, wenn ihr sie braucht.

Das Spiel schickt euch recht früh zur Alten Basis, in der ihr einen NOA-Knoten aktivieren müsst. Ihr findet sie genau nördlich der Rettungskapsel. In diesem Gebiet findet ihr nicht nur endlich Silber, sondern auch eines der wichtigsten Rezepte im Spiel: die Ladestation.

Innerhalb der alten Basis gibt es an zwei Stellen Ladestationen an den Wänden. Wenn ihr beide Stationen scannt, dann könnt ihr eine für eure Basis bauen, in der ihr alte Batterien wieder aufladen könnt.

Das kostet euch aber massiv viel Strom. Stellt also mit Turbinen eine stabile Stromquelle zur Verfügung und deaktiviert die Ladestation, wenn gerade ohnehin keine Batterien geladen werden.