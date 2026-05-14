Subnautica 2: Silber finden und die Standard-Tauchflasche für mehr Luft herstellen

Für tiefere Tauchgänge braucht ihr Silber. Viel Silber.

Die meisten Startressourcen, die ihr in Subnautica 2 braucht, findet ihr um eure Rettungskapsel herum, wie Titan, Quarz oder Kupfer. Doch schon recht früh kommt ein weiteres Metall hinzu, das ihr für viele weiterentwickelte Systeme benötigt: Silber.



Wo ihr die wertvolle Ressource findet und was ihr überhaupt damit anfangen könnt, erfahrt ihr in diesem Guide.

Fundort von Silber in Subnautica 2

Um euren Radius in Subnautica 2 zu erweitern und endlich etwas länger die größeren Wracks zu erkunden, benötigt ihr vor allem eines: mehr Luft.

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Das passende Rezept dazu habt ihr schon von Anfang an. Doch für die Standard-Tauchflasche benötigt ihr zwei Silber.



Das klingt erstmal nach nicht viel, aber Silber wird schnell zum Flaschenhals im Spiel. Denn ihr braucht es in rauen Mengen für viele technische Geräte oder auch Fahrzeuge, meistens in Form von Kabelsätzen.

Habt ihr also erstmal die Tauchflasche, dann werdet ihr das Zeug in Massen farmen wollen.

Die Tauchflasche ist euer erstes großes Ziel in Subnautica 2.

Die alte Basis im Norden ist euer bester Anlaufpunkt für den Start

Der Norden ist zum Start noch das sicherste Gebiet und enthält die meisten Ressourcen, die ihr braucht. Zudem gibt es dort mehrere Höhlensysteme, die nicht nur große Mengen an Kupfer und Titan enthalten, sondern auch vereinzelt Silber.



Die alte Basis ist dabei ein nützlicher Ausgangspunkt. Direkt daneben findet ihr eine solche Höhle mit Silber:

Je weiter ihr nach Norden geht, desto mehr findet ihr, später auch in großen Vorkommen oder Adern, die ihr erst mit dem Schallresonator aufbrechen könnt.

Eine Basis neben der Basis

Wir würden euch daher raten, dass ihr eure erste Basis im Norden der Karte errichtet. Der beste Punkt dafür ist ebenfalls die alte Basis, zu der euch NOA schickt und die auf eurem Kompass markiert wird.

Eine Basis hier lohnt sich mehrfach. Nicht nur habt ihr damit eine Luftquelle in der Nähe, damit ihr die Basis vollständig erkunden könnt, sondern auch massenhaft Ressourcen – abgesehen von Quarz, den ihr anfangs mitbringen solltet.

In der Höhle rechts der Basis gibt es gleich mehrere große Kupfer- und Silbervorkommen. Sie ist außerdem voller Säure-Rochen für die Herstellung von Batterien. Etwas östlich findet ihr sogar Blei und habt damit fast alle wichtigen Standard-Ressourcen zusammen.

Zudem habt ihr hier auch eine Strömung und damit Zugang zu massenhaft Energie.

Dafür solltet ihr euer Silber ausgeben

Da eure ersten Tauchgänge im Norden recht gefährlich werden können, solltet ihr euer erstes Silber aber mit Bedacht ausgeben.

Eure erste Anschaffung sollte die Tauchflasche sein. Damit habt ihr mehr Luft und auch mehr Zeit, Silber zu erbeuten.

Danach solltet ihr unbedingt auf den Hydropropulsor sparen. Damit bewegt ihr euch so viel schneller, dass er zum Farmen von Materialien und zur Erkundung essenziell wird.

Baut dann die Basis aus und baut einen Prozessor, dessen Baupläne ihr in der alten Basis bekommt. Mit den weiterentwickelten Materialien und dem Blei aus dem Osten der alten Basis könnt ihr dann den Schallresonator herstellen.