Subnautica 2 Early Access-Start: Datum, Uhrzeit, Multiplayer und weitere Infos zum Release

Hier gibt's alle Infos zum Start des Early Access von Subnautica 2 für euch.

Nach Subnautica und Below Zero bringt Entwickler Unknown Worlds den nun dritten Teil der Reihe heraus, der aber als erste richtige Fortsetzung Subnautica 2 heißt. Der neue Teil der Survival-Reihe setzt aber nicht auf einen Full-Release, sondern startet vorerst im Early Access.

Wir haben für euch noch einmal zusammengetragen, was ihr zum EA-Release wissen müsst:

22:55 Subnautica 2: Die Fortsetzung zu einem der besten Survival-Spiele kommt diesmal mit Koop - aber noch schweben Wolken über dem Traumspiel

Autoplay

Darum geht es in Subnautica 2

Nachdem wir in Teil 1 und Below Zero die Unterwasserwelt (und teilweise auch das Land) des fremden Planeten 4546B erkundet haben, verschlägt es uns in Subnautica 2 in eine neue, außerirdische Welt. Denn nach anhaltenden Konflikten machen wir uns mit anderen Pionieren auf in Richtung unserer neuen Heimat. Als allerdings etwas schiefgeht, beginnt der Überlebenskampf in neuen Gewässern.

Auch dieses Mal bedeutet das Ressourcen sammeln, hilfreiche Items craften, eine Basis hochziehen und die schöne, aber auch gefährliche Unterwasserwelt erkunden, während wir versuchen, die Mission zu beenden.

Wann startet Subnautica 2 in den Early Access?

Datum: 14. Mai 2026 (Donnerstag)

14. Mai 2026 (Donnerstag) Uhrzeit: 17:00 Uhr deutscher Zeit

Die globalen Launch-Zeiten von Subnautica 2.

Wann findet der Full-Release (Version 1.0) statt? Unknown Worlds hat kein Datum oder groben Zeitraum genannt. Auf Steam erklärt der Entwickler aber grob, dass es 2028 oder 2029 soweit sein wird:

"Es ist schwer vorherzusagen, wie lange der Early Access dauern wird. Basierend auf früheren Spielen, die wir entwickelt haben, rechnen wir damit, dass der Early Access etwa 2 bis 3 Jahre andauert."

Das bietet die Early Access-Version

Im Early Access wird Subnautica 2 noch nicht alle Inhalte und Funktionen liefern, da es noch nicht fertig entwickelt ist.

Zum EA-Start soll Subnautica 2 bereits den Mehrspielermodus, mehrere Biome, eine Hintergrundgeschichte und mehrere Kreaturen sowie herstellbare Gegenstände bieten. Die großen Updates sollen unter anderem neue Funktionen, Kreaturen und Biome hinzufügen. Fehlerbehebungen und technische Optimierungen zählen ebenfalls dazu.

Die EA-Version wird mit 30 Euro günstiger angeboten als später die Version zum Full-Release. Wie groß der Preisunterschied ist, ist aktuell noch nicht bekannt.

Auf der nächsten Seite gehen wir auf die unterstützten Plattformen ein.