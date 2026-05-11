Sony fordert Spieler jetzt offenbar dazu auf, für GTA 6 von der PS4 auf die PS5 zu wechseln - Fans hoffen auf baldige Infoflut

Sony verschickt offenbar gerade Mails an einige PS4-User und ermutigt sie darin, für den kommenden Rockstar-Titel GTA 6 auf die PS5 zu upgraden.

Profilbild von Linda Sprenger

Linda Sprenger
11.05.2026 | 08:29 Uhr

Sony ermutigt PS4-User in Mails offenbar dazu, für GTA 6 auf Current Gen zu upgraden. Sony ermutigt PS4-User in Mails offenbar dazu, für GTA 6 auf Current Gen zu upgraden.

Noch etwas mehr als sechs Monate trennen uns vom Release von GTA 6: Rockstars neuestes Open World-Abenteuer erscheint am 19. November 2026 für die PS5 und Xbox Series X/S. Die Marketing-Maßnahmen für den Action-Titel sollen laut Rockstar im Sommer starten, also spätestens dann ist wohl mit einem neuen Trailer zu rechnen.

Und nachdem bereits vor einigen Tagen neue Hinweise darauf auftauchten, dass Sony und Rockstar einen Marketing-Deal abgeschlossen haben könnten, berichten nun einige Last Gen-User, dass sie bereits jetzt schon Mails von den PlayStation-Macher*innen erhalten hätten. Diese würden dazu ermutigen, von der PS4 auf die PS5 zu wechseln – für GTA 6.

"Hol dir jetzt eine PlayStation 5, um bereit dafür zu sein, wenn GTA 6 am 19. November 2026 erscheint"

Diese Mail bekommen gerade offenbar Spieler*innen, die GTA 6 auf ihrer Wunschliste im PS Store haben, aber lediglich eine PS4 besitzen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Auch Fans, die zu den "Top GTA 5-Spieler*innen" gehören und noch auf der PS4 zocken, haben in den letzten Tagen eine derartige Mail erhalten (via CharlieIntel).

Darin wird zum Upgrade aufs aktuelle Sony-Konsolenflaggschiff gebeten: "Hol dir noch heute eine PlayStation 5, damit du bereit bist, wenn Grand Theft Auto VI am 19. November 2026 erscheint", heißt es in der Mail.

Video starten 13:33 Alle Infos zu GTA 6! Ist der Release sicher? Was ist mit der PC-Version? Und wann gibt es endlich Gameplay?

Fans hoffen aufgrund dieser Mails auf baldige Neuigkeiten zu GTA 6. Auch wenn Rockstar selbst bereits Anfang des Jahres bekräftigt hatte, dass Marketing-Maßnahmen für den Titel diesen Sommer anlaufen werden, könnte die Info-Flaute schon am 21. Mai vorbei sein. An diesen Tag findet Take-Twos nächster Earnings-Call statt.

Haben Rockstar und Sony einen Marketing-Deal?

Dank der Sony-Mails haben wir außerdem einen weiteren Hinweis zu Hand, dass Rockstar und Sony einen Marketing-Deal für das kommende Vice City-Abenteuer abgeschlossen haben könnten.

Zuvor deutete Take-Two-Chef Strauss Zelnick in einem Bloomberg-Interview an, einen Marketing-Vertrag mit den PlayStation-Macher*innen abgeschlossen zu haben. Da sich die PS5 deutlich besser verkauft als die Xbox, ergibt das durchaus Sinn.

Ein Marketing-Deal bedeutet in der Regel, dass Werbung hauptsächlich die PS5-Version von GTA 6 zeigen oder Trailer das PS5-Logo featuren dürften. Auch spezielle GTA 6-PS5-Bundles oder exklusive Inhalte sind möglich. Diese sind aber noch nicht bestätigt.

Aktuelle PS5-Preise: Wer sich jetzt tatsächlich eine PS5 zulegen will, sollte die Preise bzw. mögliche Deals im Auge behalten. Sony hat die Preise für die PS5 im April aufgrund des "anhaltenden Drucks auf die Weltwirtschaft" noch einmal kräftig angezogen. Seit dem 02. April 2026 gelten in Europa und damit auch bei uns folgende Preise (UVP) für die aktuelle Sony-Konsole:

  • PS5 – 649,99 Euro
  • PS5 Digital Edition – 599,99 Euro
  • PS5 Pro – 899,99 Euro
  • PlayStation Portal – 249,99 Euro
PlayStation 5 Pro
PlayStation 5 Pro
Bei Amazon
Die leistungsstärkste PS5 von Sony. Hier profitiert ihr von hochauflösenden Inhalten, scharfer Kantenglättung und flüssigen 60 FPS.
799,99 €739,00 €
PlayStation 5 Pro
PlayStation 5 Pro
Bei MediaMarkt
Die leistungsstärkste PS5 von Sony. Hier profitiert ihr von hochauflösenden Inhalten, scharfer Kantenglättung und flüssigen 60 FPS.
799 €
Disc-Laufwerk für PS5 Slim & Pro
Disc-Laufwerk für PS5 Slim & Pro
Bei MediaMarkt
Fügt der digitalen PlayStation 5 Slim oder der Pro ein Laufwerk-Modul hinzu. Damit könnt ihr PS4- und PS5-Spiele installieren oder 4K-Blu-rays schauen.
79,99 €

Die PS5 kam ursprünglich am 19. November 2020 in zwei unterschiedlichen Varianten auf den Markt: Die Laufwerk-Edition erschien zu einem Einführungspreis von 499 Euro, während die Digital-Edition ursprünglich für 399 zu haben war.

GTA 6 erscheint nicht nur für die PS5, sondern auch für die Xbox Series X/S. Eine PC-Version hat Rockstar bislang nicht bestätigt.

Habt ihr noch eine PS4 und überlegt, wegen GTA 6 auf eine PS5 zu upgraden?

zu den Kommentaren (1)
Kommentare(1)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
GTA 6 - Grand Theft Auto 6

GTA 6 - Grand Theft Auto 6

Genre: Action

Release: 2027 (PC), 19.11.2026 (PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

Sony fordert Spieler jetzt offenbar dazu auf, für GTA 6 von der PS4 auf die PS5 zu wechseln - Fans hoffen auf baldige Infoflut

vor 5 Tagen

"Überstunden ohne Bezahlung": GTA 6-Entwickler klagen über massiven Crunch als monatelangem Endspurt bis zum Release

vor 6 Tagen

Darum erscheint GTA 6 im November nicht für PC: Take Two-Boss erklärt, wie Rockstar tickt

vor einer Woche

GTA 6-Fans wollen viele Innenräume zum Erkunden haben, aber laut einem ehemaligen Rockstar-Entwickler ist das gar keine so gute Idee

vor einer Woche

GTA 6 Preis - Laut Take-Two CEO sollt ihr mehr bekommen, als ihr bezahlt
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Mai 2026)   6     10

vor 3 Tagen

Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Mai 2026)
Crimson Desert-Patch 1.06.00 ist jetzt live und bringt haufenweise neue Reittiere + neues Ausrüstungs-Feature - Hier sind alle Änderungen im Überblick

vor 46 Minuten

Crimson Desert-Patch 1.06.00 ist jetzt live und bringt haufenweise neue Reittiere & neues Ausrüstungs-Feature - Hier sind alle Änderungen im Überblick
Subnautica 2 Early Access-Start: Datum, Uhrzeit, Multiplayer und weitere Infos zum Release

vor einer Stunde

Subnautica 2 Early Access-Start: Datum, Uhrzeit, Multiplayer und weitere Infos zum Release
Sony fordert Spieler jetzt offenbar dazu auf, für GTA 6 von der PS4 auf die PS5 zu wechseln - Fans hoffen auf baldige Infoflut   1  

vor einer Stunde

Sony fordert Spieler jetzt offenbar dazu auf, für GTA 6 von der PS4 auf die PS5 zu wechseln - Fans hoffen auf baldige Infoflut
mehr anzeigen