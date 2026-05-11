Crimson Desert-Patch 1.06.00 ist jetzt live und bringt haufenweise neue Reittiere & neues Ausrüstungs-Feature - Hier sind alle Änderungen im Überblick

Der neue Crimson Desert-Patch 1.06.00 wird jetzt ausgerollt und bringt unter anderem neue Reittiere. Hier sind die kompletten Patchnotes.

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Linda Sprenger
11.05.2026 | 09:19 Uhr

Crimson Desert hat einen neuen Patch erhalten. Crimson Desert hat einen neuen Patch erhalten.

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Crimson Desert hat soeben einen neuen Patch erhalten. Nachdem Entwickler Pearl Abyss Version 1.06.00 bereits am vergangenen Freitag angeteast hatte, ist das Update jetzt live auf PC (via Steam und Mac) sowie PS5. Xbox-Spieler*innen müssen sich laut Entwickler noch etwas gedulden.

Was sind die wichtigsten Neuerungen des Crimson Desert-Updates (1.06.00)?

Mit dem heutigen Update haben insbesondere Tier-Freund*innen Grund zur Freude. Wie zuvor bereits angekündigt könnt ihr euch dank des frischen Updates nämlich über neue Mounts bzw. Reittiere freuen!

Video starten 11:42 10 wichtige Tipps, die ich in 100 Stunden Crimson Desert gelernt habe

Laut Patchnotes ist es nun möglich, Vertrauen zu bestimmten Tieren aufzubauen und diese anschließend als Reittiere zu registrieren.

Dazu zählen: Bären, Wildschweine, Wölfe, Hirsche, Dickhornschafe, Kuckucks, Leguane, Kamele, Löwen und Tiger.

Genannte Tiere könnt ihr zähmen, indem ihr sie zunächst überwältigt und anschließend füttert. Laut Pearl Abyss, gilt das aber nicht für alle Tiere, einige würden besondere Maßnahmen zur Zähmung erfordern.

Darüber hinaus wurde ein neues Feature hinzugefügt: Extrahieren. Dadurch erhaltet ihr verbrauchte Materialien zum Teil zurück, nachdem ihr eure Ausrüstung verfeinert habt.

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Crimson Desert ist am 19. März 2026 für die PlayStation 5, Xbox Series X/S sowie für den PC erschienen.

Auf der zweiten Seite dieses Artikels findet ihr die komplette Liste der Patchnotes für das aktuelle Update.

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Crimson Desert

Crimson Desert

Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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