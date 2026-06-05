Gears of War, Hogwarts Legacy 2, Fable und mehr - auf diese Spiele beim Summer Game Fest freuen wir uns am meisten

Na, welche Spiele werden am Wochenende wohl gezeigt?

Ihr Lieben, das Wochenende steht vor der Tür und dieses Mal erwartet uns eine ganz besonderes Wochenende, denn das Summer Game Fest startet und wird in der Nacht von Freitag auf Samstag mit der gleichnamigen Show eingeleitet.

Am Samstag und Sonntag folgen dann noch zahlreiche andere Events, wie der große Xbox-Showcase am Sonntag. Wir wollen diese Woche daher nicht nur wissen, welche Games ihr an den freien Tagen zockt, sondern auch, auf welche Spiele, News und Updates ihr auch freut und auf welche Ankündigungen ihr hofft.

Wir machen natürlich den Anfang und präsentieren euch unsere Wünsche und Erwartungen an die Events.

Tobi freut sich schon wie Bolle auf alle Neuigkeiten zum nächsten Gears of War. Wie wir schon länger wissen, bekommt der kommende Action-Hit einen eigenen, ausführlichen Part auf dem Xbox-Showcase. Außerdem hofft er auf neue Infos zu Jurassic Park: Survival.

Linda und Mary freuen sich beide auf alles zum Thema Fable. Auch wenn das Rollenspiel erst kürzlich verschoben wurde, sind die beiden weiter heiß auf den neuen Teil. Mary würde sich aber auch über Neuigkeiten zum Persona 4 Remake freuen und ist sich zudem sicher, dass sie ganz viele tolle Sachen auf der Wholesome Direct zu Gesicht bekommt.

Auf den Cozy-Showcase freut sich auch Rae, am meisten gespannt ist sie aber auf alles zum Multiplayer von Modern Warfare 4.

2:49 Call of Duty: Modern Warfare 4 zeigt erste Szenen aus der Kampagne im Reveal Trailer

Autoplay

Irina hofft auf einen Auftritt vom Final Fantasy 7 Remake. Sie kann den Release von Teil 3 nach dem Cliffhanger aus Teil 2 kaum erwarten – insbesondere, da sie das Original noch nie gespielt hat und demzufolge nicht weiß, wie es weitergeht.

Richtig Bock auf neuen Horror hat Chris, der nach den passenden Gerüchten zu Alien Isolation 2 auf News zum Nachfolger eines seiner liebsten Survival Horror-Games hat. Außerdem würde er sich über einen Auftritt von Kojimas OD freuen.

Mit an Bord des Grusel-Schiffs ist Eleen, die sich Updates zum Resident Evil Requiem DLC wünscht – sich aber auch über ein Remake zu Code: Veronica freuen würde.

Dennis hofft auf die offizielle Ankündigung zu Hogwarts Legacy 2 und wünscht sich direkt einen Blick auf die neue Zauberschule und einen hoffentlich spannenden Hauptcharakter.

Und was ich (Kevin) mir wünsche, ist wahrscheinlich allen klar. Auch, wenn es unwahrscheinlich ist, muss ich die Tradition bewahren und hoffe daher natürlich auf eine Ankündigung von Team Cherry. Entweder zum Silksong DLC, oder vielleicht einem gänzlich neuen Spiel? Hollow Knight: Zote! Oder Hollow Knight: Lace? Hollow Knight: Quirrel .... ah, Hollow Knight: Garmond! Oder Hollow Knight: Shakra? Hollow Knight: Sherma wäre auch klasse! Oder Hollow ...

Wir wünschen euch auf jeden Fall ein fantastisches Wochenende und ganz viel Spaß mit den Showcases. Wir sind uns sicher, für alle ist irgendwo irgendein Highlight dabei. Habt ne geile Zeit und bleibt gesund!

Und nicht vergessen – schreibt uns in die Kommentare, auf welche Spiele ihr hofft und auf welche bereits bestätigten Auftritte ihr euch freut. Und was ihr gerade zockt, natürlich auch!!