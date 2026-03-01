"Ich bins, der Hairpin Bandit!" Arc Raiders-Spieler beraubt andere Raider und wird völlig zurecht dafür gefeiert

In Arc Raiders gibt es mittlerweile einige Persönlichkeiten, die weit und breit bekannt sind.

Arc Raiders ist auch Monate nach seinem Release noch ein großes Phänomen und das liegt nicht nur am Spiel selbst, sondern auch an der Community, die sich überwiegend unterstützend zur Seite steht. Mittlerweile ebenfalls weit verbreitet ist das Rollenspiel, das einige Begegnungen zu etwas ganz Besonderem macht.

Von Banditen und Geistern

Treffen wir in Arc Raiders auf andere Menschen, ist das immer ein spannender Moment. Sind die Personen freundlich oder feindlich? Habe ich einen potentiellen Verbündeten getroffen oder beiße ich in wenigen Augenblicken ins Gras und verliere meinen Loot? Da kommt richtiger Nervenkitzel auf.

1:06:34 ARC Raiders hat die besten Videospiel-Storys, die nie geschrieben wurden

Manchmal sind diese Begegnungen aber auch etwas ganz Besonderes, einige Raider haben sich nämlich speziellen Rollen verschrieben, die sie mit viel Leidenschaft ausleben und damit ein Treffen unvergesslich machen. So etwa beim Hairpin Bandit.

Wie der Name schon vermuten lässt, hat es der auf euren Loot abgesehen – immerhin ist er ja ein Bandit. Der Twist ist jedoch, dass er von anderen Spieler*innen nur ein Item haben möchte und das können die sogar noch selbst aussuchen. Das eigentliche Highlight ist aber wohl die Art und Weise, wie er mit den Leuten interagiert, aber schaut am besten selbst:

Das Ganze ist schon beim Zusehen ziemlich witzig, vor allem, wenn wir den nachträglichen Reaktionen der beiden Ausgeraubten lauschen. Die sind nämlich wirklich Gold wert und auch wenn sie kurz danach noch immer nicht genau verstehen, was da gerade passiert ist, werden sie wohl immer ein Grinsen im Gesicht haben, wenn sie sich daran erinnern.

Ganz anders geht es wohl allen, die auf diese ins Mark gehende Stimme treffen. Stellt euch vor, ihr lootet gerade an einem dunklen Ort und plötzlich flüstert euch gespenstischer Kinderreigen ins Ohr. Wir sind ganz ehrlich, wir würden uns ordentlich in die Hose machen und die Beine in die Hand nehmen.

Das sind nur zwei wirklich tolle Beispiele aus der Arc Raiders-Community, die zeigen, wie sehr das Spiel von der Kreativität der Spielenden profitiert. Unter den Videos zeigen sich entsprechend auch Leute begeistert, die bisher noch keine Minute in Speranza verbracht haben – das nun aber ändern wollen.

Mittlerweile sind Kunstfiguren wie der Hairpin Bandit richtig bekannt und die Community reagiert sogar aktiv darauf. So hat jemand etwa die Rolle des Hairpin Marshalls angenommen und das Ziel ausgerufen, den Banditen zu schnappen.

Wir hoffen ja insgeheim, dass das noch eine Weile dauert – gegen eine Begegnung mit dem charmanten Gauner hätten wir nämlich absolut nichts einzuwenden. Bei der Geisterlady sieht das hingegen etwas anders aus.

Hattet ihr schon mal eine Begegnung dieser Art? Welche coolen Aktionen habt ihr schon im Spiel erlebt? Schreibt es gerne in die Kommentare!