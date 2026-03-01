Resident Evil Requiem: Spieler entdeckt auf einem Artwork am Finger von Leon einen Ring und fragt sich jetzt: Ist er schon vergeben - und wenn ja, an wen?

Ist Leon endlich unter die Haube gekommen?

Ein kleines Detail in Resident Evil Requiem heizt gerade in der Fan-Community die Diskussionen an. In Requiem könnt ihr ein Artwork von Leon S. Kennedy freischalten – und dieses zeigt ein Schmuckstück, das eine der ältesten Fragen der Serie wieder aufflammen lässt.

Ada, Claire – oder doch jemand ganz anderes?

Auf dem Bild ist Leons linke Hand deutlich zu sehen. An seinem Ringfinger trägt er einen schlichten Ring. Für einige Fans stellt sich nun die Frage: Ist Leon mittlerweile vergeben?

Ganz aus der Luft gegriffen wirkt die Theorie nicht. In Requiem ist Leon 49 Jahre alt – da wäre eine Ehe alles andere als überraschend.

In den Diskussionen werden vor allem zwei Namen genannt. Für viele ist Ada Wong die logischste Wahl. Nach den Ereignissen von Resident Evil 6 kamen sich die beiden deutlich näher, und ihre komplizierte Beziehung begleitet die Reihe seit Jahren.

Andere Fans bringen Claire Redfield ins Spiel. Seit Resident Evil 2 werden die beiden regelmäßig "geshippt", auch wenn das Spiel diese Richtung nie eindeutig bestätigt hat und sich beide in den Filmen teilweise sogar eher antagonistisch gegenüberstanden.

Und natürlich gibt es auch Kommentare, die fragen, ob Leon inzwischen vielleicht mit Chris Redfield verheiratet ist.

Ein Ring mit anderer Bedeutung?

Schaut man sich jedoch weitere Artworks genauer an, wird die Theorie schnell komplizierter. In den freischaltbaren Bildern von Sherry Birkin ist ebenfalls ein ähnlicher Ring zu sehen – wenn auch an einem anderen Finger.

Dass Leon und Sherry verheiratet sein sollen, halten viele für unwahrscheinlich. Während der Ereignisse von Raccoon City war Sherry noch ein Kind, und zwischen ihr und Leon entwickelte sich eher eine beschützende, fast schon väterliche Dynamik. In Requiem ist sie zwar ebenfalls um die 40, dennoch wirkt diese Interpretation weit hergeholt.

Am Ende könnte der Ring schlicht eine andere Bedeutung haben. Denkbar wäre ein Freundschaftsring oder ein Symbol für die Überlebenden von Raccoon City – eine Art stilles Andenken an die gemeinsame Vergangenheit. Zudem arbeiten beide für eine Spezialeinheit der Regierung. Der Ring könnte also auch als Erkennungszeichen dienen.

Am Ende bleiben das alles jedoch Spekulationen, bis sich Capcom zu dem Thema äußert. Und mal ehrlich – das wäre wohl der größere Aufreger. Denn egal, wie eine offizielle Antwort ausfallen würde: Ein Teil des Fandoms wäre garantiert enttäuscht.

Was meint ihr – versteckter Hinweis oder überinterpretierte Schmuckwahl?