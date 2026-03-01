Resident Evil Requiem: Spieler entdeckt auf einem Artwork am Finger von Leon einen Ring und fragt sich jetzt: Ist er schon vergeben - und wenn ja, an wen?

Ein freischaltbares Artwork sorgt in der Community für Spekulationen über Leons Beziehungsstatus.

Stephan Zielke
01.03.2026 | 10:00 Uhr

Ist Leon endlich unter die Haube gekommen? Ist Leon endlich unter die Haube gekommen?

Ein kleines Detail in Resident Evil Requiem heizt gerade in der Fan-Community die Diskussionen an. In Requiem könnt ihr ein Artwork von Leon S. Kennedy freischalten – und dieses zeigt ein Schmuckstück, das eine der ältesten Fragen der Serie wieder aufflammen lässt.

Ada, Claire – oder doch jemand ganz anderes?

Auf dem Bild ist Leons linke Hand deutlich zu sehen. An seinem Ringfinger trägt er einen schlichten Ring. Für einige Fans stellt sich nun die Frage: Ist Leon mittlerweile vergeben?

Video starten 15:34 Resident Evil Requiem im Video-Test

Ganz aus der Luft gegriffen wirkt die Theorie nicht. In Requiem ist Leon 49 Jahre alt – da wäre eine Ehe alles andere als überraschend.

In den Diskussionen werden vor allem zwei Namen genannt. Für viele ist Ada Wong die logischste Wahl. Nach den Ereignissen von Resident Evil 6 kamen sich die beiden deutlich näher, und ihre komplizierte Beziehung begleitet die Reihe seit Jahren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Andere Fans bringen Claire Redfield ins Spiel. Seit Resident Evil 2 werden die beiden regelmäßig "geshippt", auch wenn das Spiel diese Richtung nie eindeutig bestätigt hat und sich beide in den Filmen teilweise sogar eher antagonistisch gegenüberstanden.

Und natürlich gibt es auch Kommentare, die fragen, ob Leon inzwischen vielleicht mit Chris Redfield verheiratet ist.

Ein Ring mit anderer Bedeutung?

Schaut man sich jedoch weitere Artworks genauer an, wird die Theorie schnell komplizierter. In den freischaltbaren Bildern von Sherry Birkin ist ebenfalls ein ähnlicher Ring zu sehen – wenn auch an einem anderen Finger.

Leon Sherry

Leon Leon trägt einen Ring an seiner linken Hand.

Sherry Sherry trägt denselben Ring, wenn auch am kleinen Finger.

Dass Leon und Sherry verheiratet sein sollen, halten viele für unwahrscheinlich. Während der Ereignisse von Raccoon City war Sherry noch ein Kind, und zwischen ihr und Leon entwickelte sich eher eine beschützende, fast schon väterliche Dynamik. In Requiem ist sie zwar ebenfalls um die 40, dennoch wirkt diese Interpretation weit hergeholt.

In Resident Evil Requiem könnt ihr die stärkste Waffe für Grace schon in der ersten Stunde finden - sie aber auch leicht verpassen
von Eleen Reinke
PS5 Pro: Sony kündigt endlich großes Grafik-Upgrade für die kommenden Wochen an - ein Spiel liefert es aber jetzt schon
von Chris Werian

Am Ende könnte der Ring schlicht eine andere Bedeutung haben. Denkbar wäre ein Freundschaftsring oder ein Symbol für die Überlebenden von Raccoon City – eine Art stilles Andenken an die gemeinsame Vergangenheit. Zudem arbeiten beide für eine Spezialeinheit der Regierung. Der Ring könnte also auch als Erkennungszeichen dienen.

Am Ende bleiben das alles jedoch Spekulationen, bis sich Capcom zu dem Thema äußert. Und mal ehrlich – das wäre wohl der größere Aufreger. Denn egal, wie eine offizielle Antwort ausfallen würde: Ein Teil des Fandoms wäre garantiert enttäuscht.

Was meint ihr – versteckter Hinweis oder überinterpretierte Schmuckwahl?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem

Genre: Action

Release: 27.02.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 20 Minuten

Resident Evil Requiem: Spieler entdeckt auf einem Artwork am Finger von Leon einen Ring und fragt sich jetzt: Ist er schon vergeben - und wenn ja, an wen?

vor 2 Stunden

Resident Evil Requiem: Diesen Gegenstand bekommt ihr nur, wenn ihr euch im Ostflügel mit einem richtig fiesen Gegner anlegt - aber es lohnt sich

vor 16 Stunden

Resident Evil Requiem: Eines der besten Items im Sanatorium bekommt ihr nur, wenn ihr einem ganz bestimmten Gegner an den Kragen geht

vor einem Tag

In Resident Evil Requiem könnt ihr die stärkste Waffe für Grace schon in der ersten Stunde finden - sie aber auch leicht verpassen

vor einem Tag

Resident Evil Requiem: Diese Einstellungen solltet ihr sofort ändern - Grafik, HDR, Gameplay und Co.
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Resident Evil Requiem: Spieler entdeckt auf einem Artwork am Finger von Leon einen Ring und fragt sich jetzt: Ist er schon vergeben - und wenn ja, an wen?

vor 14 Minuten

Resident Evil Requiem: Spieler entdeckt auf einem Artwork am Finger von Leon einen Ring und fragt sich jetzt: Ist er schon vergeben - und wenn ja, an wen?
Marathon-Spieler regen sich über eine Sache im Extraction-Shooter ganz besonders auf - Bungie sagt: Wir planen, es zu überarbeiten

vor 28 Minuten

Marathon-Spieler regen sich über eine Sache im Extraction-Shooter ganz besonders auf - Bungie sagt: "Wir planen, es zu überarbeiten"
Ich bins, der Hairpin Bandit! Arc Raiders-Spieler beraubt andere Raider und wird völlig zurecht dafür gefeiert

vor einer Stunde

"Ich bins, der Hairpin Bandit!" Arc Raiders-Spieler beraubt andere Raider und wird völlig zurecht dafür gefeiert
Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (März 2026)   6     10

vor einer Stunde

Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (März 2026)
mehr anzeigen