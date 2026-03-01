Marathon-Spieler regen sich über eine Sache im Extraction-Shooter ganz besonders auf - Bungie sagt: "Wir planen, es zu überarbeiten"

Seit Ende letzter Woche läuft der Server Slam des neuen Bungie-Shooters und es gibt einiges an Kritik. Und die wird vom Studio offenbar wahr- und ernstgenommen.

Tobias Veltin
01.03.2026 | 09:46 Uhr

Marathon-Interessierte können aktuell in der Server Slam-Probeversion bereits über Tau Ceti IV ziehen. Marathon-Interessierte können aktuell in der Server Slam-Probeversion bereits über Tau Ceti IV ziehen.

Seit Ende letzter Woche läuft der "Server Slam" für Marathon, bei dem alle mit PS5, Xbox Series X/S kostenlos in Bungies neuen Extraction-Shooter hineinschnuppern können.

Doch während es von der Community unter anderem Lob für das Gunplay und das Sounddesign des Spiels gibt, hagelt es für viele andere Punkte des Shooters massive Kritik.

So wird von vielen etwa das behäbige Movement, die übermächtigen CPU-Feinde, eine generelle Munitionsknappheit und zu wenig Kontakt mit anderen menschlicheren Spieler*innen auf den verfügbaren Maps bemängelt.

Video starten 1:19 Von Greifhaken zu Robospinnen: Marathon-Trailer präsentiert tödliche Waffen und Gadgets und stimmt auf die Open Beta ein

Kritik am User Interface von Marathon – Bungie reagiert

Ein Element des Spiels bekommt aber von fast allen Seiten besonders heftig auf den Deckel: Das User Interface (UI) also die Benutzeroberfläche und die Menüs. Das wird von den meisten Spieler*innen als zu unübersichtlich, verwirrend und überbordernd beschrieben, auch der Mix aus unterschiedlichen Schriftarten verwirrt.

Auch ich habe bereits in den Server Slam reingespielt und kann mich dieser Kritik anschließen – Marathon hat in meinen Augen eines der unintuitivsten und abschreckendsten UIs der letzten Jahre. Nach ein paar Partien gewöhnt man sich zwar langsam daran, Bungie muss hier aber dringend nachbessern.

Ein Blick in das Ausrüstungsmenü von Marathon. Einige Spieler*innen erinnert das an dem Spielebaukasten Roblox. Ein Blick in das Ausrüstungsmenü von Marathon. Einige Spieler*innen erinnert das an dem Spielebaukasten Roblox.

Und das Studio hat offenbar auch fest vor, nachzubessern. In einem "Recap"-Post des zweiten Server Slam-Tages wurde die UI-Kritik jedenfalls zuerst adressiert. Konkret heißt es dort:

"Vielen Dank für all eure Rückmeldungen zur Benutzeroberfläche von Marathon! [...] Wir planen weiterhin, die Benutzeroberfläche nach dem Start zu überarbeiten, werden euch aber weiterhin über alle Zeitpläne informieren, sobald diese verfügbar sind."

Der angesprochene Start ist nur noch wenige Tage entfernt, bereits am 5. März ist der offizielle Release von Marathon auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Nach dem Launch will sich Bungie auch um weitere Probleme kümmern, etwa die PC-Performance und Bugs beim Ingame Voice-Chat.

Marathon ist ein Service-Spiel und damit auf eine lange Laufzeit und eine treue Community angewiesen. Wie schnell Bungie die Kritikpunkte zur Zufriedenheit der Spieler*innen abstellen bzw. anpassen kann, wird spannend zu sehen sein.

Der Server Slam läuft noch bis zum 2. März um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Bis dahin könnt ihr euch selbst ein Bild von der Benutzeroberfläche des Extraction-Shooters machen.

Was sagt ihr bislang zu Marathon? Gefällt es euch oder eher nicht?

