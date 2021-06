Summer Game Fest: Livestream und Uhrzeit der Eröffnung & so viele Spiele erwarten euch

Unabhängig von der E3 2021 findet in diesem Jahr zum zweiten Mal das Summer Game Fest statt. Los geht es mit einer großen Show, die von Host Geoff Keighley moderiert wird und scheinbar einiges für uns parat halten wird. Ihr könnt die Show natürlich live per Stream verfolgen.

Summer Game Fest: Alle Infos zum Eröffnungs-Stream

Termin: 10. Juni 2021

10. Juni 2021 Uhrzeit: 20 Uhr deutscher Zeit (entspricht 11 am PT)

20 Uhr deutscher Zeit (entspricht 11 am PT) Dauer des Events: ca. 120 Minuten

ca. 120 Minuten Livestream: Youtube

Es kommt einiges auf uns zu: Große Publisher haben sich bereits für die Eröffnungs-Show angekündigt, darunter Sony, Microsoft, Activision und 2K.

Insgesamt sollen über 30 Spiele gezeigt werden, darunter auch mindestens 12 komplette Neuankündigungen.

Einen ersten Vorgeschmack auf die Show liefert euch der Trailer:

Das wird in der Show gezeigt

Der Trailer deutet es an: Möglicherweise können wir mit Neuigkeiten zu Spielen wie Overwatch 2, Life is Strange: True Colors oder auch Far Cry 6 rechnen, das ein oder andere Update wird also mit Sicherheit dabei sein.

Außerdem steht bereits fest, dass auf dem Summer Game Fest das nächste Spiel von Gearbox und 2K enthüllt wird, laut Gerüchteküche handelt es sich dabei um ein Borderlands-Spinoff mit Tiny Tina in der Hauptrolle.

Link zum Twitter-Inhalt

Call of Duty Season 4-Premiere: Für alle Warzone- und Call of Duty Black Ops: Cold War-Fans wird es ebenfalls ein Highlight geben, denn in der Eröffnungs-Show gibt es erstmals Szenen und Infos aus der Season 4, die wie gewohnt viele neue Inhalte hinzufügen wird.

Ebenfalls bestätigt: Der Gameplay-Reveal des neuen Evil Dead-Spiels, der auf Third-Person und PvP-setzen wird. Die Bestätigung gab es bereits über die offizielle Twitter-Seite des Spiels:

Link zum Twitter-Inhalt

Nicht nur Spiele werden gezeigt, auch Prominenz hat sich für die Eröffnungs-Show angekündigt. So sind unter anderem die Auftritte der Schauspieler Giancarlo Esposito (Far Cry 6) und Jeff Goldblum (Jurassic Park, ID4) angekündigt.

Zieht ihr euch den Stream rein? Und welche Spiele erhofft ihr euch, zu sehen?