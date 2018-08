PS-Summer-Sale - Sonys große Rabatt-Aktion im PS Store geht in die zweite Runde. (Advertorial)

Der nächste große PlayStation Store Summer Sale ist da und wirbt mit satten Rabatten auf über 400 Spiele, Addons und PS VR-Titeln. Bis zum 22. August 2018 reduziert Sony viele aktuelle Blockbuster und Erweiterungen im PS Store bis zu 83 Prozent.

Nach der ersten großen Welle an stark rabattierten Spielen, wird heute ein zweiter Schwung Deals mit neuen Top-Titeln in den PS Summer Sale geschwemmt. Darunter sind auch erst kürzlich erschienene Spiele wie God of War, das aktuell für 44,99€ statt 69,99€ in der Digital Delux Edition zu haben ist. Ebenfalls im Angebot ist Far Cry 5, bei dem ihr je nach Edition bis zu 37% sparen könnt, sowie Call of Duty: WWII (52% Rabatt) und Monster Hunter: World (30% Rabatt)

Zum ersten Mal sind im Summer Sale auch PlayStation VR-Titel teilweise stark reduziert und für einen Schnäppchenpreis zu haben. Mit dabei sind Titel wie Batman: Arkham VR (50 Prozent), Robinson: The Journey (75% Rabatt), Resident Evil 7 (36% Rabatt), Star Trek: Bridge Crew (50% Rabatt), oder Driveclub VR (50% Rabatt).

PlayStation Plus-Mitglieder erhalten für einige Angebote sogar noch einmal zusätzlich einen Rabatt in Höhe von 10 Prozent obendrauf. Darunter fallen unter anderem die Angebote zu Gran Turismo Sport, Horizon Zero Dawn, Shadow of the Colossus oder Until Dawn.

Wir haben euch eine kleine Auswahl der aktuellen Top-Angebote im PS Store zusammengefasst und werden euch im Laufe der kommenden Tage und Wochen immer wieder eine Auswahl der besten Deals präsentieren.

Stöbert PS Store Summer Sale!