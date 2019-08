Mit dem Kauf von Insomiac Games verleibte sich Sony in der letzten Woche den Entwickler von bekannten Titeln wie der Ratchet & Clank-Reihe, Resistance: Fall of Man und zuletzt Marvel's Spider-Man ein.

All diese Spiele erschienen ursprünglich exklusiv für Sony-Konsolen, das Studio war aber auch für Microsoft tätig und entwickelte für die Xbox One 2014 den schrillen Open World-Shooter Sunset Overdrive.

Da Insomniac die Rechte an dem Spiel hielt, gehören diese durch den Kauf nun Sony. Wird es also wir eine PS4/PS5-Version des Actionspiels oder vielleicht sogar eine Fortsetzung geben?

Konzentration auf andere Insomniac-Marken

Die Aussagen von PlayStation-Boss Shawn Layden klingen diesbezüglich eher defensiv, denn er wurde vom Hollywood Reporter genau auf diese Thematik angesprochen.

"Sunset Overdrive war eine tolle Erfahrung für Insomniac und sie haben viel dadurch gelernt. Was die IP selbst betrifft haben wir noch nicht genau geschaut, was das genau bedeutet, um ehrlich zu sein. Wir mögen aber, was sie mit Spider-Man gemacht haben und Spiele wie Ratchet & Clank sind wichtige Serien. Auf die werden wir uns konzentrieren."

Klingt also nicht unbedingt danach, als hätte Sony Pläne für den Shooter, der an Jet Set Radio erinnerte und trotz ein paar deutlicher Macken durchaus Spaß machte. Für mehr Infos zu Sunset Overdrive lest ihr am besten unseren Test.