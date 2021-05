Sunset Overdrive vor Wiederbelebung? Sony registriert Markeneintrag

Der Name Sunset Overdrive dürfte einigen von euch ein Begriff sein, grundsätzlich flog das Action-Spiel aus dem Jahr 2014 aber ziemlich unter dem Radar. Zu Unrecht, denn der Titel von Insomniac Games bot unter anderem eine coole Open World, durchgeknallte Ideen und gut spielbare Action.

Und womöglich kehrt das Spiel in irgendeiner Form zurück. Denn wie Insider Nibel auf Twitter teilte, hat Sony einen Markeneintrag für Sunset Overdrive registriert, also angemeldet. Grundsätzlich gehört Sony die Marke ohnehin. Denn sie befindet sich im Besitz von Insomniac Games, die aber wiederum seit 2019 zu Sony gehören. Bislang kam allerdings nur die Konkurrenz in den Genuss des Spiels. Denn Sunset Overdrive erschien damals exklusiv für die Xbox One und später auch für den PC.

Link zum Twitter-Inhalt

Und dieser Markeneintrag könnte darauf hindeuten, dass wir zukünftig eine Umsetzung für die PlayStation-Konsolen sehen werden. Denn ein Port wäre vermutlich schnell erledigt und ließe sich zusätzlich mit einigen Goodies ausschmücken. Natürlich lässt sich in den Markeneintrag aber noch mehr interpretieren, etwa ein komplett neuer Teil, den das Studio nach eigener Aussage liebend gern machen würde.

Allerdings: Wie immer bei Markeneinträgen kann dieser Vorgang auch prinzipiell gar nichts bedeuten und nur der Verlängerung der Markenrechte dienen. Beispiele dafür gibt es zur Genüge: Zum Beispiel hat Capcom die Rechte an Deep Down schon mehrfach verlängert, ein Spiel ist allerdings bis heute nicht erschienen. Genießt diese Meldung also mit der gebotenen Vorsicht.

Das ist Sunset Overdrive

Darum geht's: In Sunset Overdrive ist ein Großteil der Weltbevölkerung durch den Konsum eines Energy Drinks zu blutrünstigen Monstern mutiert. Ihr übernehmt einen Helden, der mit einem Arsenal abgedrehter Waffen, Fallen, Stunt-Moves und gegen die fiesen Mutanten-Horden antritt. Der Titel nimmt sich dabei nicht wirklich ernst und ist dementsprechend vollgestopft mit Gags und anderen humoristischen Einlagen. In meinem Test zu Sunset Overdrive war ich damals ziemlich angetan und würde mich freuen, wenn es eine PlayStation-Umsetzung des Spiels geben würde.

Und ihr? Wie fändet ihr es, wenn etwas neues zu Sunset Overdrive kommen würde?