Sunset Overdrive - Sony hat wenig Interesse am Xbox One-Exclusive

Gestern wurde bekannt gegeben, dass Sony das Entwicklerstudio Insomniac Games gekauft hat. Die kennt ihr vermutlich vom PS4-exklusiven Marvel's Spider-Man, allerdings hat das Team in der Vergangenheit auch Sunset Overdrive veröffentlicht. Daher hoffen nun viele Fans auf eine Rückkehr des bunten Actions-Spiels.

Shawn Layden, Chef der Sony World Wide Studios, zu denen nun auch Insomniac gehört, ist sich damit offenbar noch nicht sicher. Das hat er gegenüber dem Hollywood Reporter zum Ausdruck gebracht. Vorerst sind andere Franchises jedenfalls wichtiger.

Der Grund dafür, warum Sunset Overdrive kein großes Interesse bei Sony weckt, liegt vermutlich im Release des Spiels. Der Action-Titel erschien nämlich 2014 exklusiv für die Xbox One und ist damit nicht auf der Playstation zu Hause.

We own the Sunset Overdrive IP. But the original game is Xbox One exclusive