Super Dragon Ball Heroes bringt 2 DBZ-Bösewichte zurück

In Super Dragon Ball Heroes gelten noch weniger Regeln und Gesetze, als es im Dragon Ball-Universum sowieso schon der Fall ist. Darum steht hier auch den wildesten Fan-Service-Aktionen nichts im Wege und wir sehen die mächtigsten Verwandlungen und interessantesten Kampf-Kombinationen. Bald kehren sogar zwei Bösewichte aus den Dragon Ball Z-Filmen zurück: Turles und Bojack.

Super Dragon Ball Heroes bringt Son Gokus geheimen Bruder zurück

Darum geht's: Super Dragon Ball Heroes füllt gerade die Anime-Lücke für alle Dragon Ball-Fans. Die Ereignisse orientieren sich an dem Promo-Manga, der ursprünglich nur für das (digitale) Kartenspiel entwickelt wurde. In den kurzen Episoden erwartet euch noch mehr noch wahnwitzigere Over the Top-Action.

Rückkehr angekündigt: Für die Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission Episode 3 gibt es jetzt nicht nur Titel und Datum, sondern auch eine Zusammenfassung des Inhalts. Sowohl Titel als auch Inhaltsangabe bestätigen die Rückkehr der beiden DBZ-Bösewichte Turles und Bojack.

Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission Episode 3 Title, Summary and Release Date.

Translations: @peraperayume pic.twitter.com/jZxOomDtEE — Dragon Ball Hype. (@DbsHype) April 9, 2020

Wer ist Turles? Der Saiyajin stellt den Haupt-Gegenspieler im Dragon Ball Z-Film The Tree of Might aka Dragonball Z - Die Entscheidungsschlacht dar. Gleichzeitig handelt es sich bei Turles um den Bruder von Son Goku und Raditz. Er gilt als besonders böse.

Turles war Teil der Saiyajin- und der Freezer-Armee. Er hat sich allerdings von den Saiyajins abgewandt und eine Art Space-Piratenbande gegründet, die Turles Crusher Corps hieß. Später wurde er auch schon als Geist wieder zurück geholt und ein Xeno-Gegenpart existiert ebenfalls.

Wer ist Bojack? Bei Bojack handelt es sich ebenfalls um eine Art Weltraum-Pirat. Er schart die sogenannten Galaxy Soldiers um sich und kann sich auch in eine stärkere Transformationsstufe verwandeln, die dem Super Saiyajin-Modus ähnelt und ihm rote Haare verleiht.

Bojack taucht wie Turles in diversen Filmen und Dragon Ball-Spielen auf. Seine größte und wichtigste Rolle spielt er im Film Dragon Ball Z: Bojack Unbound, der bei uns in Deutschland unter dem Namen Dragonball Z - Movie 09: Super-Saiyajin Son-Gohan firmiert. Auch Bojack wurde bereits als Teil der Ghost Warriors zurück geholt.

Weiterführend dazu: Wenn ihr mehr über die Super Dragon Ball Heroes-Reihe wie zum Beispiel den Ober-Fiesling Mechikabura und vor allem auch mehr über das digitale Kartenspiel Super Dragon Ball Heroes: World Mission erfahren wollt, werdet ihr hier fündig.

Wie findet ihr Super Dragon Ball Heroes? Was haltet ihr von Turles und Bojack?