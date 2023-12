Super Mario Bros. Wonder im Angebot: Eines der besten Switch-Spiele 2023 günstig bei Amazon kaufen

Noch vor Weihnachten hat Amazon den Preis für eines der besten Switch-Spiele 2023 gesenkt.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade mit Super Mario Bros. Wonder einen der größten Switch-Hits 2023 im Angebot schnappen. Für das erst im Oktober erschienene Jump&Run bezahlt ihr jetzt nur noch 44,99€ (UVP: 59,99€). So günstig ist das Switch-Exklusivspiel laut Vergleichsplattformen derzeit nirgendwo sonst zu bekommen. Hier findet ihr den Deal:

Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gilt. Der Preis könnte sich also jederzeit wieder ändern. Übrigens gibt es Super Mario Bros. Wonder auch bei anderen Händlern wie MediaMarkt und Saturn gerade im Angebot, mit 46,99€ bei versandkostenfreier Lieferung sind diese aber ein kleines bisschen teurer.

Wie gut ist Super Mario Bros. Wonder?

Eines der besten Switch-Spiele 2023: Mit einem internationalen Wertungsdurchschnitt von 91 Punkten laut OpenCritic ist Super Mario Bros. Wonder nach The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom das besten Switch-Spiel des Jahres 2023. Das Jump&Run, das trotz moderner 3D-Grafik traditionelle 2D-Level bietet, überzeugt unter anderem durch die typischen Stärken von Mario-Spielen: Abwechslungsreiches Leveldesign, eine präzise Steuerung und eine fantasievolle Spielwelt.

12:57 Super Mario Bros. Wonder - Test-Video zum besten 2D-Jump&Run des Jahres

Wunderblume voller Überraschungen: Es gibt aber auch eine Menge neuer Ideen, unter denen die sogenannte Wunderblume sicherlich die spektakulärste ist. Diese kann die verschiedensten, völlig unvorhersehbaren Auswirkungen haben und beispielsweise den gesamten Level plötzlich auf den Kopf stellen, euch auf einen Schlag in den Weltraum befördern und vieles mehr. Wir wollen nicht zu viel vorwegnehmen, können euch aber versichern, dass euch einige Überraschungen erwarten.

Elefant & Bohrerpilz: Außerdem gibt es einige neue Power-ups, die ungewöhnliche spielerische Möglichkeiten eröffnenen: Durch eine Frucht könnt ihr euch in einen Elefanten verwandeln, bekommt riesige Körperkräfte und könnt Wasser aufsaugen. Durch die Seifenblasenblume könnt ihr Gegner in Blasen einschließen und daraufhin als Plattformen benutzen und mit dem Bohrerpilz könnt ihr euch durch den Level graben.

Ihr wollt noch mehr günstige Angebote oder spannende Neuerscheinungen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung finden? Dann schaut auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbei oder werft einen Blick auf diese Artikel: