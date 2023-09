Super Mario Bros. Wonder: Die Elefanten-Verwandlung ist nicht einmal das Highlight, die Wonder-Effekte können noch viel mehr

Super Mario Bros. Wonder überrascht mit seiner ausgefeilten, ernsthaften Story voller glaubhafter, reifer Charaktere und überraschender Wendungen. Nein, Spaß beiseite: Selbstverständlich liegt die Stärke des neuen Nintendo-Blockbusters woanders. Nämlich in den vielen total abgefahrenen Wonder-Effekten, die Mario beispielsweise in eine Stachelkugel oder einen Goomba verwandeln und auch mal das gesamte Level auf den Kopf stellen.

Nintendo Direct zu Super Mario Bros. Wonder verrät, was es alles Neues gibt – und das ist jede Menge

Darum geht's: Das nächste Super Mario-Spiel wird wieder ein klassisches 2D-Abenteuer und erscheint diesen Herbst. Gestern wurde eine eigene Nintendo Direct dazu ausgestrahlt, die sich 15 Minuten lang ausschließlich um Super Mario Bros. Wonders drehte. Für besonderes Aufsehen sorgen die neuen Wonder-Effekte.

Was sind die Wonder-Effekte? Diese speziellen Effekte treten in Kraft, wenn wir eine der Wunderblumen berühren. Sie können sehr unterschiedliche Auswirkungen auf uns und die Spielwelt haben. Teilweise verändert sich so nicht nur unsere Spielfigur selbst auf dramatische Art und Weise, sondern auch das Level, die Perspektive und dadurch natürlich auch das Gameplay.

Diese neuen Wonder-Effekte gab's zu sehen:

Röhren bewegen sich: Die Röhren steigen und sinken wie wild oder bewegen sich, als wären sie eine Raupe.

Die Röhren steigen und sinken wie wild oder bewegen sich, als wären sie eine Raupe. Stampede: Ganze Horden von Gegnern rasen durch das Level und machen euch das Leben schwer.

Ganze Horden von Gegnern rasen durch das Level und machen euch das Leben schwer. Manchmal kann ein ganzes Level verrückt spielen: Alles gerät plötzlich in Schräglage, ihr stürzt in Skydiving-Manier gen Boden, unzählige Blasen tauchen auf und steigen empor, oder ihr segelt durchs Weltall!

Alles gerät plötzlich in Schräglage, ihr stürzt in Skydiving-Manier gen Boden, unzählige Blasen tauchen auf und steigen empor, oder ihr segelt durchs Weltall! Perspektivwechsel: Manche Wonder-Effekte sorgen dafür, dass ihr das Geschehen plötzlich von oben statt von der Seite seht.

Manche Wonder-Effekte sorgen dafür, dass ihr das Geschehen plötzlich von oben statt von der Seite seht. Verwandlung: Mario wird zum Goomba, zu einem Stachelball oder zum Ballon.

So hört es auf: Sammelt ihr einen Wonder-Samen ein, wird das Level wieder normal. Mit diesen Samen können wir dann wiederum diverse Extras freischalten und es gibt sie zum Beispiel auch, wenn wir ein Level beenden.

Hier könnt ihr euch noch einmal die gesamte Nintendo Direct zu Super Mario Bros. Wonder ansehen:

15:19 Super Mario Bros. Wonder - Nintendo stellt das neue 2D-Mario ausführlich vor

Selbstverständlich gibt es aber auch abseits der coolen Wonder-Effekte jede Menge Neuzugänge in Super Mario Bros. Wonder. Ihr könnt auf haufenweise neue Fähigkeiten zugreifen, bekommt es mit unzähligen neuen Gegnern zu tun und habt auch sonst viele neue Möglichkeiten: Sprechende Blumen, die hilfreich sein können oder eine große Auswahl an spielbaren Charakteren.

Das sind die neuen Power-Ups:

Der Elefant: Mario und Co. können sich in einen Dickhäuter verwandeln, den Rüssel schwingen, Blöcke zerstören, Wasser aufnehmen und woanders wieder abgeben und vieles mehr.

Mario und Co. können sich in einen Dickhäuter verwandeln, den Rüssel schwingen, Blöcke zerstören, Wasser aufnehmen und woanders wieder abgeben und vieles mehr. Blasen: Mit dem Bubble-Power-Up könnt ihr Luftblasen verschießen, die sich ganz hervorragend gegen Feinde oder als Plattformen einsetzen lassen.

Mit dem Bubble-Power-Up könnt ihr Luftblasen verschießen, die sich ganz hervorragend gegen Feinde oder als Plattformen einsetzen lassen. Bohrer: Marios neue Bohrerform eignet sich ideal, um gepanzerte Gegner zu knacken, euch durch den Boden zu graben oder sogar an der Decke entlang zu gleiten.

Wann kommt Super Mario Bros. Wonder? Das neue 2D-Super Mario-Spiel lässt nicht mehr allzu lange auf sich warten. Super Mario Bros. Wonder erscheint nämlich schon am 20. Oktober 2023, und zwar exklusiv für die Nintendo Switch. Es stellt also eines der großen Herbst-Highlights für die Switch dar, die Nintendo dieses Jahr auf uns loslässt.

Wie findet ihr die neuen Wonder-Effekte und was sagt ihr zu den Power-Ups? Was davon gefällt euch am besten?