"Mystischer Loot": Pokémon-Fan findet haufenweise alte Spiele und Konsolen aus der Kindheit wieder, die lange verschollen waren

Unter anderem wurden diese verschollen geglaubten Pokémon-Spiele wiedergefunden (Bild: https://x.com/suesskatzi/status/2025659410417086734).

Schwere Verluste sind eigentlich nur dann gut, wenn sie keine sind. Wie wenn ihr denkt, ihr hättet etwas verloren, nur um es dann irgendwann doch noch wiederzufinden. So war es bei dieser beachtlichen Spiele- und Konsolen-Sammlung, die verschollen war und von der die ursprünglichen Besitzer*innen dachten, sie wäre im Müll gelandet.

Glück gehabt: Eltern haben wertvolle Pokémon-Spiele und Konsolen doch nicht weggeschmissen

Die Twitter-Userin suesskatzi aka Heliuwurm freut sich aktuell extrem darüber, dass die Kindheits-Spielesammlung doch nicht weg ist. Obwohl sie jahrelang der festen Überzeugung war, die Spiele und Konsolen wären entsorgt worden, ist das nicht der Fall. Ihr Bruder hat unzählige Pokémon-Titel der Game Boy-Generation und noch viel mehr in einer echten, kleinen Schatztruhe entdeckt.

Das ist natürlich eine mehr als willkommene Überraschung. Erst recht, wenn es sich um diese Spiele handelt. Aber eines nach dem anderen: Wie es aussieht, waren in der Kiste eine GameCube- und eine Wii-Konsole samt Zubehör wie Controllern, Kabeln und so weiter. Aber das war zum Glück eben noch nicht alles, ganz im Gegenteil.

Zusätzlich zu den beiden Konsolen, die zusammen je nach Zustand wahrscheinlich etwas über 100 Euro wert sein dürften, lauerte nämlich noch ein viel größerer Schatz in der Truhe – jede Menge Pokémonspiele. Um genau zu sein, handelt es sich um die folgenden Pokémonspiele:

Sind die alle echt? Wahrscheinlich nicht ganz: Es sieht stark danach aus, als würde es sich bei der einen Feuerroten Edition und der einen Blattgrün-Edition um Fake-Cartridges handeln (die beiden, die auf dem Titelbild dieses GamePro-Artikels links oben und mit englischsprachigem Aufkleber zu sehen sind).

Der Rest dürfte tatsächlich original und in ziemlich gutem Zustand sein. Ja, auch die Blaue Edition für den ersten Game Boy. Wie Heliuwurm beteuert, sei auf die Spielekassette damals einfach nur ein Aufkleber geklebt worden, das Spiel an sich sei aber echt.

Wie viel ist das alles wert? Nicht so viel, wie es einige überschwängliche Menschen in den Kommentaren darstellen. Wären hier auch noch die Originalverpackungen und Anleitungen dabei, würde die Sache schon ganz anders aussehen (erst recht, wenn ein Pokémon-Klassiker noch eingeschweißt gewesen wäre), aber so kommen wir wahrscheinlich gerade so auf 1.000 Euro, wenn überhaupt.

Für die Smaragd-Edition wird auch ohne alles durchaus mal mehr als 100 Euro bezahlt, bei den meisten anderen Spielen liegen die Verkaufspreise auf eBay und Co. aber deutlich unter diesem Wert.

Heliuwurm dürfte das aber herzlich egal sein: Sie will kein einziges dieser Spiele verkaufen, wie sie in den Kommentaren auf Nachfragen antwortet. Das, was hier von anderen unter anderem als "mystischer Loot" und "das One Piece" bezeichnet wird, hat für die Glückliche wohl vor allem emotionalen, sentimentalen Wert.

Welche dieser Pokémon-Spiele hattet ihr damals auch und was ist euer Favorit? Oder welches wollt ihr am liebsten nachholen?