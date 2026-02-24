Pokémon Feuerrot + Blattgrün: So funktioniert Tauschen und Multiplayer im Switch-Re-Release

Eigentlich funktioniert der Multiplayer genau wie früher. Aber heutzutage erwartet man vielleicht etwas mehr.

Mit dem Re-Release von Pokémon Feuerrot und Blattgrün auf der Switch stellt sich für viele Fans vor allem eine Frage: Wie läuft das Tauschen und Kämpfen heute eigentlich ab? Schließlich war auf dem Game Boy Advance noch ein Link-Kabel oder ein Wireless-Adapter nötig.

Es gibt gute und weniger gute Nachrichten. Die Multiplayer-Funktionen sind grundsätzlich erhalten geblieben und wurden technisch an die Switch angepasst. Gleichzeitig verzichtet Nintendo aber auf eine echte Online-Anbindung.

Tauschen funktioniert – aber nur lokal

Während ihr früher zwei Game-Boy-Advance-Geräte mit Kabel verbinden musstet, nutzt die Switch-Version die integrierte lokale Funkverbindung. Ihr könnt euch also weiterhin mit anderen Spielern verbinden – allerdings ausschließlich vor Ort. Online-Spiel wird nicht unterstützt.

1:35 Pokemon Feuerrot und Blattgrün kehren auf die Nintendo Switch zurück

Das bedeutet konkret: Kein Tauschen per Internet, keine Tauschcodes wie in neueren Pokémon-Teilen und keine weltweiten Kämpfe. Wer seine Monster mit Freunden tauschen möchte, muss sich tatsächlich im selben Raum befinden. Für ein modernes Re-Release wirkt das etwas konservativ, auch wenn eine Online-Anbindung vermutlich tiefere Eingriffe ins Spiel erfordert hätte.

Immerhin braucht ihr für den lokalen Multiplayer kein Nintendo-Switch-Online-Abo. Die Verbindung funktioniert direkt über die Hardware.

Im Spiel selbst bleibt alles beim Alten. Im Pokémon-Center besucht ihr im zweiten Stock den Pokémon Wireless Club. Dort könnt ihr mit bis zu vier anderen Spielern Union Rooms betreten, um Pokémon zu tauschen, gegeneinander zu kämpfen oder ein kleines Minispiel zu starten – genau wie damals.

Inhaltlich bleibt alles beim Original

Abgesehen von der angepassten Verbindungstechnik entsprechen Feuerrot und Blattgrün weitgehend ihren ursprünglichen Game-Boy-Advance-Versionen.

Die Veröffentlichung ist komplett digital. Physische Versionen sind nicht geplant, die Spiele erscheinen ausschließlich im Nintendo eShop. Etwas ironisch, wenn man darüber nachdenkt. Während der Download bequem von zu Hause möglich ist, müsst ihr euch zum Tauschen wieder persönlich treffen.

Werdet ihr euch für ein paar nostalgische Tausch-Sessions zusammensetzen – oder gehört für euch ein Online-Modus bei einem Re-Release im Jahr 2026 einfach dazu?