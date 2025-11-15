Super Mario Galaxy-Film - Alle Infos: Release, Trailer, Cast und mehr

Hier findet ihr alles Wichtige zum neuen Super Mario Galaxy-Film.

Mit Super Mario Galaxy steht der zweite animierte Kinofilm von Nintendo in den Startlöchern. Wann er in Deutschland erscheint und alle weiteren interessanten Infos fassen wir für euch in diesem Artikel zusammen.

Release: Wann erscheint der Super Mario Galaxy-Film?

Kinostart in Deutschland: 02. April 2026

Der Streaming-Start ist hingegen noch nicht bekannt.

Orientieren wir uns am ersten Film, müsst ihr aber nicht allzu lange warten, bis ihr den Streifen auch gemütlich zu Hause anschauen könnt. Super Mario Bros. wurde bereits zwei Monate nach dem Kinostart unter anderem auf Amazon Prime Video oder Apple TV zum Kauf angeboten.

Der erste Trailer zum Super Mario Galaxy-Film

Nach einem kurzen Teaser im September wurde vor wenigen Tagen in einer Spezialausgabe der Nintendo Direct der erste Trailer gezeigt, den ihr euch hier anschauen könnt:

2:25 Der erste Trailer zum The Super Mario Galaxy Film ist da!

Autoplay

Der Cast: Die Synchronsprecher von Mario und Co.

Nachfolgend führen wir euch den englischprachigen Cast auf. In Klammern findet ihr zudem die deutschen Synchronsprecher*innen:

Mario - Chris Pratt (Leonhard Mahlich)

- Chris Pratt (Leonhard Mahlich) Prinzessin Peach - Anya Taylor-Joy (Dalia Mya Schmidt-Foß)

- Anya Taylor-Joy (Dalia Mya Schmidt-Foß) Luigi - Charlie Day (Gerrit Schmidt-Foß)

- Charlie Day (Gerrit Schmidt-Foß) Bowser - Jack Black (Tobias Meister)

- Jack Black (Tobias Meister) Toad - Keegan-Michael Key (Dirk Petrick)

- Keegan-Michael Key (Dirk Petrick) Rosalina - Brie Larson

- Brie Larson Kamek - Kevin Michael Richardson

- Kevin Michael Richardson Bowser Jr. - Benny Safdie

Von links nach rechts: Chris Pratt als Mario, Anya Taylor-Joy als Peach, Charlie Day als Luigi, Jack Black als Bowser, Keegan-Michael Key als Toad, Brie Larson als Rosalina, Kevin Michael Richardson als Kamek, Benny Safdie als Bowser Jr.

Die Story: Das wissen wir bereits

Wie uns der erste Trailer verrät, knüpft Super Mario Galaxy nahtlos an den ersten Film an. Hier wurde Bowser von Mario und Luigi besiegt und mit einem Pilz von Peach geschrumpft. Die Mini-Version des Koopa-Königs tobt jetzt in seiner kleinen Festung umher.

Als zusätzlicher Widersacher der beiden Klempner-Brüder taucht diesmal Bowser Jr. auf, der wie im Trailer zu sehen seinen Vater gewaltsam befreien will. Mit Blick auf den Filmnamen wird es gewiss wie in der Videospielvorlage quer durch die Galaxie gehen.

Freut ihr euch bereits auf Super Mario Galaxy und auf welchen Nintendo-Film hättet ihr auch Lust?