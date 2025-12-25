Pokémon TCG Pocket schenkt euch jetzt 120 Pack-Sanduhren auf einmal - und ihr müsst dafür nur einen Knopf drücken

Pokémon TCG Pocket hat ein Weihnachtsgeschenk für euch parat: 120 Pack-Sanduhren am Stück.

Linda Sprenger
25.12.2025 | 09:51 Uhr

TCG Pocket schenkt euch ab heute 120 Pack-Sanduhren. TCG Pocket schenkt euch ab heute 120 Pack-Sanduhren.

Na, liegt ihr gerade noch im Bett oder lümmelt auf der Couch herum und fragt euch, was ihr mit eurer gemütlichen freien Zeit vor dem Nächsten Festmahl anstellen sollt? Dann schaut doch mal wieder bei Pokémon TCG Pocket vorbei: Vor wenigen Tagen ist nicht nur die neue Erweiterung "Feuerrote Flammen" erschienen, ihr könnt euch ab heute außerdem ein dickes Weihnachtsgeschenk schnappen, mit dem ihr 10 Booster-Packs direkt hintereinander aufreißen könnt.

So schnappt ihr euch jetzt 120 Pack-Sanduhren für Pokémon TCG Pocket

  • Ab dem heutigen 25. Dezember 2025 verfügbar: 120 Pack-Sanduhren auf einen Schlag
  • Wie bekomme ich die Pack-Sanduhren? Direkt im Spiel, ohne Umwege und Extra-Accounts. Drückt einfach auf den Geschenke-Button, nachdem ihr euch eingeloggt habt.

Video starten 0:53 Pokémon TCG Pocket enthüllt die nächste Erweiterung Feuerrote Flammen

Das nachträgliche Pokémon TCG Pocket-Weihnachtsgeschenkt von 120 Pack-Sanduhren ist vom 25. Dezember bis zum 08. Januar verfügbar (via Reddit).

Zur Feier der Weihnachtssaison 2025 könnt ihr euch daneben 36 zusätzliche Pack-Sanduhren für den Sammelkarten-Hit verdienen, wenn ihr die neuen Challenges erledigt, hierfür müsst ihr euch unter anderem täglich einloggen. In den nächsten Tagen könnt ihr euch also insgesamt 156 Pack-Sanduhren zum Öffnen von Boostern verdienen.

Seit dem 17. Dezember 2025 könnt ihr übrigens die Booster-Packs der neuen B1a-Erweiterung  "Feuerrote Flammen" aufreißen. Diese dürfte insbesondere Fans der 1. Generation erfreuen, mit dabei unter anderem: Bisasam, Glumanda und Schiggy – mitsamt ihrer Mega-Entwicklungen.

Eine Übersicht über alle kommenden Booster/Erweiterungen für Pokémon TCG Pocket findet ihr hier:

Wie sieht's eigentlich bei euch aus: Schaut ihr noch regelmäßig in Pokémon TCG Pocket rein? Oder spielt ihr nur noch gelegentlich, beispielsweise wenn's mal eine neue Erweiterung für den Mobile-Hit gibt? Schreibt uns eure Antworten gerne unten in die Kommentarsektion.

