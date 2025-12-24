Neue Fallout-Serie wohl in Arbeit, die völlig anders ist als Staffel 2 und trotzdem richtig spannend klingt

Ein exklusiver Bericht enthüllt eine scheinbar weitere Fallout-Serie, die bei Amazon in Arbeit ist. Die klingt wie das komplette Gegenteil der aktuell laufenden Show.

Annika Bavendiek
24.12.2025 | 09:14 Uhr

Wer kommt mit in den Vault? (Bildquelle: Amazon) Wer kommt mit in den Vault? (Bildquelle: Amazon)

Aktuell läuft exklusiv auf Amazon Prime die zweite Staffel der beliebten Fallout-Serie. Inmitten dieser neuen Aufmerksamkeit kommt der Journalist Jeff Sneider mit einem spannenden Exklusivbericht um die Ecke: Fallout bekommt scheinbar noch eine weitere Serien-Adaption, die etwas ganz anderes bieten wird.

Fallout trifft auf Reality-TV-Wettbewerbe?!

Sneider nach soll das Projekt keine neue Geschichte im Fallout-Universum erzählen, wie es die Original-Live-Action-Serie tut. Stattdessen plant Amazon angeblich eine Reality-TV-Show, in der Vault-Bewohner*innen in Wettbewerben gegeneinander antreten. Das kostenlose Spiel Fallout Shelter soll dabei wohl als Inspiration dienen.

Video starten 2:38 Fallout: Im neuen Trailer stecken so viele Enthüllungen, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen

Allerdings scheint es sich dabei nicht um eine fiktionale Show im Stile der originalen Squid Game-Serie zu handeln, sondern mit echten Teilnehmer*innen zu funktionieren, also eher wie das Squid Game-Spin off "The Challenge".

Namentlich nennt Sneider Jonathan Nolan und Lisa Joy (Kilter Films), die die Show zusammen mit Bethesda produzieren sollen. Wer Nolan und Joy nicht kennt: Das sind die Köpfe hinter der HBO-Serie Westworld.

Mehr zur aktuell laufenden Fallout-Serie könnt ihr hier nachlesen:

"Wer hat den Dino gedreht?" - Fallout-Fans bemerken, dass eines der größten New Vegas-Landmarks in S2 falsch herum steht
von Stephan Zielke
Wer hat den Dino gedreht? - Fallout-Fans bemerken, dass eines der größten New Vegas-Landmarks in S2 falsch herum steht

Wann die Show an den Start gehen soll, ist wenig überraschend noch nicht klar. Die Produktion soll aber angeblich 2026 losgehen.

Ist all das glaubwürdig?

Bei all den Informationen, die der bekannte Hollywood-Insider preisgibt, handelt es sich nur um Gerüchte. Jeff Sneider ist zwar für seine guten Quellen bekannt, aber da Amazon selbst die Serie und ihre Ausrichtung bislang nicht bestätigt hat, solltet ihr diese Informationen mit Vorsicht genießen. Trotzdem klingt das Konzept schon jetzt schön wild und spannend.

Daher die Frage an euch: Würdet ihr euch so eine Wettbewerbsshow im Fallout-Universum wünschen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Fallout 4

Fallout 4

Genre: Rollenspiel

Release: 10.11.2015 (PC, PS4, Xbox One)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 14 Minuten

Neue Fallout-Serie wohl in Arbeit, die völlig anders ist als Staffel 2 und trotzdem richtig spannend klingt

vor 4 Tagen

Fallout 5: Was wollen die Fans wirklich? Wir waren für euch im echten Nevada!

vor 5 Tagen

Fallout Timeline - Wann spielt die Amazon-Serie und wo lassen sich Bethesdas RPGs auf der Zeitlinie einordnen?

vor einer Woche

Das muss Fallout 5 anders machen, um Bethesdas-Endzeitserie zu retten

vor 2 Wochen

Fallout-Serie: Walton Goggins hatte Angst davor, für Staffel 2 wieder zum Ghul zu werden
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Dezember 2025)   5     10

vor 11 Minuten

Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Dezember 2025)
Neue Fallout-Serie wohl in Arbeit, die völlig anders ist als Staffel 2 und trotzdem richtig spannend klingt

vor 22 Minuten

Neue Fallout-Serie wohl in Arbeit, die völlig anders ist als Staffel 2 und trotzdem richtig spannend klingt
Fallout Staffel 2-Sendeplan: Wann kommt Folge 3? Datum und Release-Uhrzeit aller Episoden in Deutschland   2     1

vor 30 Minuten

Fallout Staffel 2-Sendeplan: Wann kommt Folge 3? Datum und Release-Uhrzeit aller Episoden in Deutschland
Riesige PSN-Sicherheitslücke entdeckt: Macht ihr nur einen Fehler, kann euer PlayStation-Account gehackt werden - trotz Zwei-Faktor-Authentifizierung   1

vor 41 Minuten

Riesige PSN-Sicherheitslücke entdeckt: Macht ihr nur einen Fehler, kann euer PlayStation-Account gehackt werden - trotz Zwei-Faktor-Authentifizierung
mehr anzeigen