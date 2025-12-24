Neue Fallout-Serie wohl in Arbeit, die völlig anders ist als Staffel 2 und trotzdem richtig spannend klingt

Wer kommt mit in den Vault? (Bildquelle: Amazon)

Aktuell läuft exklusiv auf Amazon Prime die zweite Staffel der beliebten Fallout-Serie. Inmitten dieser neuen Aufmerksamkeit kommt der Journalist Jeff Sneider mit einem spannenden Exklusivbericht um die Ecke: Fallout bekommt scheinbar noch eine weitere Serien-Adaption, die etwas ganz anderes bieten wird.

Fallout trifft auf Reality-TV-Wettbewerbe?!

Sneider nach soll das Projekt keine neue Geschichte im Fallout-Universum erzählen, wie es die Original-Live-Action-Serie tut. Stattdessen plant Amazon angeblich eine Reality-TV-Show, in der Vault-Bewohner*innen in Wettbewerben gegeneinander antreten. Das kostenlose Spiel Fallout Shelter soll dabei wohl als Inspiration dienen.

2:38 Fallout: Im neuen Trailer stecken so viele Enthüllungen, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen

Autoplay

Allerdings scheint es sich dabei nicht um eine fiktionale Show im Stile der originalen Squid Game-Serie zu handeln, sondern mit echten Teilnehmer*innen zu funktionieren, also eher wie das Squid Game-Spin off "The Challenge".

Namentlich nennt Sneider Jonathan Nolan und Lisa Joy (Kilter Films), die die Show zusammen mit Bethesda produzieren sollen. Wer Nolan und Joy nicht kennt: Das sind die Köpfe hinter der HBO-Serie Westworld.

Mehr zur aktuell laufenden Fallout-Serie könnt ihr hier nachlesen:

Wann die Show an den Start gehen soll, ist wenig überraschend noch nicht klar. Die Produktion soll aber angeblich 2026 losgehen.

Ist all das glaubwürdig?

Bei all den Informationen, die der bekannte Hollywood-Insider preisgibt, handelt es sich nur um Gerüchte. Jeff Sneider ist zwar für seine guten Quellen bekannt, aber da Amazon selbst die Serie und ihre Ausrichtung bislang nicht bestätigt hat, solltet ihr diese Informationen mit Vorsicht genießen. Trotzdem klingt das Konzept schon jetzt schön wild und spannend.

Daher die Frage an euch: Würdet ihr euch so eine Wettbewerbsshow im Fallout-Universum wünschen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.