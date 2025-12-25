PS Plus im Januar 2026: Neue Essential-Spiele sind im Anmarsch, das sind Datum und Uhrzeit der Enthüllung

An diesem Tag werden die PlayStation Plus Essential-Games des Januar 2026-Lineups enthüllt.

Linda Sprenger
25.12.2025 | 08:32 Uhr

An diesem Tag werden die PS Plus Essential-Games für den Monat Januar 2026 veröffentlicht.

Wie schnell die Zeit vergeht: Weihnachten ist vorbei und in wenigen Tagen feiern wir auch schon Silvester. PS Plus-Mitglieder können am 31. Dezember 2025 aber nicht nur die Korken knallen lassen, sondern sich auch auf die Enthüllung des ersten PS Plus Essential-Lineups des neuen Jahres freuen. Bei uns findet ihr wie immer das voraussichtliche Ankündigungsdatum sowie die Uhrzeit der Enthüllung.

Wann werden die PlayStation Plus Essential-Spiele für den Monat Januar 2026 enthüllt?

  • Voraussichtliches Datum der Enthüllung: Mittwoch, der 31. Dezember 2025
  • Datum der Freischaltung im PS Store: Dienstag, der 06. Januar 2026
  • Uhrzeit der Enthüllung: 17:30 Uhr

Video starten 2:13 30 Jahre PlayStation: Zum runden Jubiläum veröffentlicht Sony dieses Dankes-Video

Übrigens läutet das Januar 2026-Lineup eine wichtige Änderung bei PS Plus ein: Mit dem kommenden Essential-Lineup rückt Sony Spiele für die PlayStation 5 mehr in den Fokus kommender Bonus-Lineups, heißt im Umkehrschluss: Ab Januar 2026 wird es bei den monatlichen Essential-Spielen kaum noch PS4-Games geben.

Titel der ausgedienten Sony-Konsole sollen nur noch gelegentlich Teil des Essential-Spieleaufgebots werden. Sony begründete diesen Paradigmenwechsel bereits Anfang 2025 mit der wachsenden Nutzerschaft der PlayStation 5.

Heute im TV: Ohne diesen Film wäre Weihnachten nicht das Gleiche - Sat.1 zeigt Klassiker, der vor 34 Jahren eine ganze Generation geprägt hat
von Stephan Zielke
Eins meiner liebsten Spiele aus 2025 steckt in PS Plus - und darum solltet ihr es unbedingt zocken
von Dennis Müller

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Und falls ihr kein PlayStation Plus-Abonnement besitzt: Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Und an dieser Stelle seid mal wieder ihr gefragt: Welche Spiele wünscht ihr euch für das kommende PS Plus-Lineup für den ersten Monat des neuen Jahres? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentarsektion. Wir sind sehr auf eure Antworten gespannt.

