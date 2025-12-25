PS Plus im Januar 2026: Neue Essential-Spiele sind im Anmarsch, das sind Datum und Uhrzeit der Enthüllung

An diesem Tag werden die PS Plus Essential-Games für den Monat Januar 2026 veröffentlicht.

Wie schnell die Zeit vergeht: Weihnachten ist vorbei und in wenigen Tagen feiern wir auch schon Silvester. PS Plus-Mitglieder können am 31. Dezember 2025 aber nicht nur die Korken knallen lassen, sondern sich auch auf die Enthüllung des ersten PS Plus Essential-Lineups des neuen Jahres freuen. Bei uns findet ihr wie immer das voraussichtliche Ankündigungsdatum sowie die Uhrzeit der Enthüllung.

Wann werden die PlayStation Plus Essential-Spiele für den Monat Januar 2026 enthüllt?

Voraussichtliches Datum der Enthüllung: Mittwoch, der 31. Dezember 2025

Mittwoch, der 31. Dezember 2025 Datum der Freischaltung im PS Store: Dienstag, der 06. Januar 2026

Dienstag, der 06. Januar 2026 Uhrzeit der Enthüllung: 17:30 Uhr

Übrigens läutet das Januar 2026-Lineup eine wichtige Änderung bei PS Plus ein: Mit dem kommenden Essential-Lineup rückt Sony Spiele für die PlayStation 5 mehr in den Fokus kommender Bonus-Lineups, heißt im Umkehrschluss: Ab Januar 2026 wird es bei den monatlichen Essential-Spielen kaum noch PS4-Games geben.

Titel der ausgedienten Sony-Konsole sollen nur noch gelegentlich Teil des Essential-Spieleaufgebots werden. Sony begründete diesen Paradigmenwechsel bereits Anfang 2025 mit der wachsenden Nutzerschaft der PlayStation 5.

