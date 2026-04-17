Was würdet ihr aus der Mario-Welt mit ins echte Leben nehmen? Jack Black und Donald Glover aus Super Mario Galaxy haben die perfekte Antwort

Donald Glover (Yoshi) und Jack Black (Bowser) haben eine genaue Vorstellung, was wir aus der Mario Welt brauchen.

Wenn Schauspieler auf Promo-Tour gehen, gehören skurrile Fragen fast schon zum Pflichtprogramm. So auch beim neuen Mario-Film, wo die Darsteller immer wieder ihr Wissen über das Mario-Universum unter Beweis stellen müssen – oder verraten, was ihnen daran besonders gefällt.

Wer wäre nicht gerne unverwundbar?

So auch im Gespräch mit IMDb: Dort wurden Jack Black (Bowser) und Donald Glover (Yoshi) gefragt, welches Element aus dem Mario-Universum sie gerne ins echte Leben holen würden.

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Jack Black muss nicht lange überlegen. Für ihn sind es ganz klar die Power-Ups: Allen voran der Stern, der Mario für kurze Zeit unverwundbar macht.

Ein paar Sekunden völlige Unbesiegbarkeit? Klingt nach einer ziemlich guten Lösung für viele Alltagsprobleme. Ein ganzer Sack davon wäre ihm am liebsten.

Menschliche Rohrpost?

Donald Glover denkt da allerdings etwas größer – und vor allem praktischer.

Er würde die berühmten grünen Röhren aus den Mario-Spielen mitnehmen. Also die klassischen Teleport-Systeme, mit denen man in Sekunden von A nach B kommt.

Seine Begründung: Damit ließen sich so ziemlich alle Verkehrsprobleme der Welt lösen.

Jack Black ist sofort überzeugt und steigt direkt auf die Idee ein: "Warum haben wir so etwas eigentlich noch nicht?", fragt er im Interview.

Glover setzt noch einen drauf und versucht die Technik direkt weiterzuentwickeln: Im Grunde wäre das nichts anderes als eine riesige Rohrpost für Menschen. Man könnte gemütlich ein Nickerchen halten und jeden Stau umgehen.

Was soll da schon schiefgehen? Die beiden haben wohl noch nicht viele Folgen von Futurama gesehen.

Ob das eine wirklich gute Idee ist, lassen wir euch selbst entscheiden. Mich würdet ihr aber nicht in ein solches Ding bekommen.

Welche Fähigkeit oder welches Item aus dem Mario-Universum würdet ihr euch in die Realität holen?