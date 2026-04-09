Er ist der heimliche Star des Super Mario Galaxy-Films - und bekommt laut Gerücht bald brandneues Switch 2-Game spendiert

Peach spielt zwar auch wieder eine Rolle im Super Mario Galaxy-Film, ist aber leider nicht gemeint.

Der Super Mario Galaxy-Film bricht im Moment Rekorde an den Kinokassen und konnte teils selbst Der Astronaut - Project Hail Mary mit Ryan Gosling übertrumpfen. Während der Erfolg durchaus erwartbar war, haben wohl nur die wenigstens mit einem bestimmten Gastauftritt gerechnet und passend dazu gibt es jetzt hochinteressante Gerüchte.

Nach Super Mario Galaxy-Film: Star Fox soll noch dieses Jahr ein eigenes Switch 2-Spiel bekommen

Lange Zeit war es viel zu still rund um den Helden aus Lylat Wars und Co.. Fast genau zehn Jahre lang haben wir kein neues Star Fox-Spiel mehr bekommen. Damit könnte jetzt aber bald Schluss sein, wenn es nach dem Leaker NatetheHate geht. Der hat bereits vor Kurzem erklärt, dass ein entsprechendes Switch 2-Spiel kommt und will auch schon mehr zur nächsten Direct wissen.

2:23 Neuer Super Mario Galaxy-Trailer ist da und jetzt wissen wir, wer Yoshi spricht

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Jetzt legt der Leaker noch einmal nach und bestätigt, dass Nintendo eine entsprechende Ankündigung in der Pipeline habe und sie auch noch diesen Monat von der Leine lassen will. Die Enthüllung soll angeblich entweder über Twitter oder über die Nintendo Today-App erfolgen:

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Wie wahrscheinlich ist Star Fox für Switch 2?

Das klingt durchaus realistisch, auch wenn NatetheHate nicht unbedingt die verlässlichste Quelle ist. In der Vergangenheit lag er mit seinen Prognosen immer mal wieder falsch (looking at you, Metroid Prime Trilogy HD).

Aber ein educated guess wie dieser könnte eben durchaus richtig liegen. Zeitlich würde es gut passen, und dass Star Fox einen überraschenden, so prominenten Auftritt im Super Mario Galaxy-Film bekommt, spricht ebenfalls dafür.

Dann wäre da noch der ehemalige Nintendo of America-PR-Manager Kit Ellis, demzufolge Nintendo richtig sauer wegen der neuesten Switch 2-Leaks sein soll (via GameRant). Die umfassen neben einem angeblich geplanten Ocarina of Time-Remake eben auch ein neues Star Fox-Spiel.

Aber Vorsicht, freut euch lieber nicht zu früh! Das alles ist bisher reine Spekulation, die auf Gerüchten basiert. Auch wenn es wahrscheinlich klingt, muss das nicht heißen, dass es hier wirklich irgendwelche Insider-Infos gibt, auf denen die Berichte beruhen.

Und selbst wenn, könnten sich Pläne natürlich auch immer noch ändern. Aber wir müssen zum Glück ja nur noch drei Wochen warten, bis wir wissen, ob das stimmt.

Worauf würdet ihr euch mehr freuen: auf ein neues Star Fox für Switch 2 oder auf ein OoT-Remake?