Der Mario Galaxy-Film könnte eine Fan-Theorien um Rosalinas Vergangenheit bestätigen

Erfahren wir endlich mehr über Rosalinas und Peachs Verbindung?

Der erste Trailer zum Super Mario Galaxy Movie zeigt nicht nur eine kosmisch schön inszenierte Welt, er bestätigt auch Rosalinas große Rolle im kommenden Film. Doch viel wichtiger: Die Fans wittern die Chance, dass er eine der langlebigsten Theorien der Galaxy-Community aufgreift und löst.

Ist Rosalina wirklich mit Peach verwandt?

Seit über 15 Jahren hält sich die Spekulation, dass Rosalina und Peach Schwestern sein könnten. Grundlage dafür ist vor allem Rosalinas Storybook aus Super Mario Galaxy, das von einer verlorenen Mutter, einem Vater und einem Bruder erzählt – und ein Bild der Mutter zeigt, die Peach optisch erstaunlich ähnelt. Gibt es mit Peach also vielleicht doch noch eine Schwester?

Dazu kommt ein fast vergessenes Detail: Im offiziellen Prima-Guide hieß es einst, dass die Entwickler*innen ursprünglich eine Verwandtschaft zwischen den beiden geplant hatten, diese Idee aber angeblich gestrichen wurde.

Der Film macht die Theorie plötzlich wieder sehr plausibel

Die Kinoversion von Peach hat tatsächlich eine völlig andere Herkunft als im Spiel: Sie wurde als menschliches Baby durch eine Warp Pipe in das Pilzkönigreich gespült. Ein verlorenes Kind aus einer anderen Welt. Genau wie Rosalina, die nun im zweite Film auch dabei ist.

Diese Parallele wirkt für viele Fans nicht zufällig – sondern wie eine Vorlage, die das Sequel jetzt endlich auflösen könnte. Und dass Nintendo für Rosalinas Stimme Brie Larson gecastet hat, werten viele als klares Zeichen: Diese Rolle wird wichtig, sonst würde sich eine solch bekannte Schauspielerin gar nicht lohnen.

Wird der Film die Theorie bestätigen?

Ob Nintendo den Schritt wirklich geht, bleibt offen. Aber zum ersten Mal seit Jahren wirkt es realistisch, dass Rosalinas Vergangenheit nicht nur erwähnt, sondern endgültig erklärt wird.

Und vielleicht erfahren wir am Ende tatsächlich, was viele Fans seit 2007 glauben: Dass Peach und Rosalina nicht nur Prinzessinnen sind – sondern Familie.

Was sind eure Theorien, wie sich Rosalina in die Welt von Super Mario einfügt?