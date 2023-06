Schon entdeckt? Es gibt Super Mario-Senf und wenn das schicke Glas leer ist, könnt ihr es zum Trinken nutzen

Das ist der Mario-Senf (Bildquelle: bautzner.de).

Na, hat der Super Mario Bros.-Film euren Geschmack getroffen? Und wie sieht's mit mittelscharfem Senf aus? Den gibt's jetzt nämlich im Sammelglas, passend zum neuen Film mit Mario und Co. Wir verraten euch, wo ihr es finden könnt, wie lange es erhältlich ist und was es kostet.

Das Glas ist bei der deutschen Marke Bautzner erschienen und enthält mittelscharfen Kindersenf. Auf der einen Seite ist Mario, auf der anderen Luigi, abgebildet. Anbei finden sich die beiden Sprüche:

You just got Luigi'd

Mushroom Kingdom - Here we come