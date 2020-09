Super Mario: Insider geht von Verspätung des 3D-Switch-Remasters aus

Passend zum 35. Geburtstag von Mario sollte es wohl ein Super Mario 3D-Remaster und Super Mario 3D World Deluxe geben. Die Pläne von Nintendo dürften sich aber geändert haben. Der Nintendo-Insider Nate the Hate geht zwar davon aus, dass die noch unangekündigten Switch-Titel kommen werden, aber halt verspätet und damit nicht mehr so passend zum Jubiläum, wie es von Nintendo angedacht war.

Corona-Pandemie funkt Jubiläum dazwischen

Der Insider Nate the Hate und VGC berichteten von Nintendos neuen Plänen für das Mario-Remaster, das Super Mario 64 (N64), Super Mario Galaxy (Wii) und Super Mario Sunshine (GameCube) beinhalten soll.

Die 3D-Sammlung sollte den Quellen nach zur E3-Zeit im Juni angekündigt werden und im September erscheinen. Allerdings machte COVID-19 Nintendo einen Strich durch die Rechnung, weshalb auch die geplante Eröffnung des Nintendo World-Themenparks in Japan verschoben werden musste.

Ankündigung und Release verschiebt sich: Durch die Störungen könnte sich der geplante Release sogar über die Jubiläumszeit hinweg verschieben, vermutet Nate the Hate. Es wäre zwar möglich, dass am 13. September, also am Jahrestag von Super Mario Bros, etwas angekündigt wird, aber der Release scheint nicht mehr passend zum Geburtstag realisierbar zu sein. Stattdessen geht er davon aus, dass Nintendo das Remaster jetzt für die Weihnachtszeit auslegt und es später im Jahr erscheint:

"Dann sehen wir uns möglicherweise eine 3D-Sammlung an, die entweder Anfang Oktober oder im November erscheint und als erstklassiger Feiertagstitel mit einer Mario-Konsole, einem Dock und all dem positioniert wird. Dann wird sich vermutlich 3D World Deluxe für die 35. Jubiläumsfeier verzögern und im Januar 2021 herauskommt."

Wie er dabei schon erwähnte, könnte sich damit auch die Deluxe-Version des Wii U-Spiels Super Mario 3D World weiter nach hinten verschieben. Wie Nintendo es letztendlich angehen wird, wird sich zeigen müssen, wir werden uns aber bei erkundigen, was es damit auf sich hat.

Abgesehen davon gibt es für die Nintendo Switch noch weitere Spiele zu entdecken, die nicht mehr auf sich warten lassen:

Was haltet ihr von den möglichen Mario-Remasters? Wann glaubt ihr, wird Nintendo sie ankündigen und veröffentlichen?