Super Smash Bros. Ultimate - Wann kommt Joker? Das sagt Nintendo

Während der letzten Nintendo Direct im Februar wurde das große Spring-Update 3.0 für Super Smash Bros. Ultimate angekündigt. Neben neuen Stages und Musikstücken fiebern Fans vor allem auf einen Inhalt hin. Die Rede ist von Joker aus Persona 5, dem ersten DLC-Charakter für das Beat 'em Up. Serienschöpfer Masahiro Sakurai hat jetzt während der Famitsu Awards einen Hinweis geliefert, wann der neue Kämpfer in die Arena steigt.

Nach Sakurai soll der erste DLC-Kämpfer schon bald erscheinen ("coming soon"). Doch was bedeutet das? Kommt Joker noch diese Woche, diesen Monat? Seine Aussage allein verrät zunächst nicht viel. Dank Twitter-Nutzer @PushDustin können wir jedoch eine genauere Aussage über den Release machen.

At the Famitsu Awards, Sakurai stated that Joker is coming soon*



*?????????

I believe he used the same phrase in the NicoNico Interview with Mewtwo, which was done around March 22nd. Metwo was released on April 15th for Club Nintendo players.