Survival-Spiele 2021: Überlebenskampf für jeden Geschmack

In der Wildnis überleben, ohne auf das heimische Sofa verzichten zu müssen? Der Traum wird auch 2021 wieder mit sämtlichen Survival-Spielen wahr. Welche (Konsolen-)Neuerscheinungen solltet ihr im Auge behalten? Vom knallharten Rust, über das horrorlastige Sons of the Forest bis hin zu originellen Titeln wie The Eternal Cylinder, Away: The Survival Series und Grounded sollte für jede*n was dabei sein.

Die Survival-Highlights 2021

Nachfolgend stellen wir euch die Spiele vor, die Survival-Fans in diesem Jahr auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollten.

Sons of the Forest

Plattformen: PS4, Xbox One

PS4, Xbox One Erscheint: 2021

2021 Eignet sich für: Fans von horrorlastigem Überlebenskampf und mysteriösen Welten.

Darum geht's: Bei Sons of the Forest handelt es sich im Prinzip um The Forest 2. Dieses Mal schlüpfen wir in die Rolle eines Soldaten und stürzen mit einem Helikopter statt einem Flugzeug ab. Dabei landen wir in einem gewohnt geheimnisvollen Wald, der offensichtlich - im Gegensatz zum ersten Teil - auch ein winterliches Areal umfasst.

Das erwarten wir vom Überlebenskampf: Basenbau und Konfrontationen mit einem primitiven Kannibalen-Stamm scheinen wie im Vorgänger zu unserem Alltag zu gehören, aber auch neue Mechaniken sind zu erwarten. So lässt der Trailer vermuten, es sei möglich, die Kannibalen mittels einer noch rätselhaften Maske zu kontrollieren. Außerdem hat die Grafik offensichtlich einen großen Sprung gemacht. Viele Details sind allerdings noch unbekannt.

The Eternal Cylinder

Plattformen: PS4, Xbox One

PS4, Xbox One Erscheint: 2021

2021 Eignet sich für: Fans von abgefahrenem Design und ungewöhnlicher Spielmechaniken.

Darum geht's: In The Eternal Cylinder wird es deutlich surrealer. Ein bisschen erinnert die bunte, abgefahrene Welt mit ihren bizarren Wesen an einen Drogentrip. Aber nein: Wir befinden uns auf einem fremden Planeten, auf dem all die außerirdischen Kreaturen in Furcht vor einem riesigen Zylinder leben. Dieser taucht nämlich regelmäßig auf, um ihren prozedural generierten Lebensraum einfach platt zu walzen.

Das erwarten wir vom Überlebenskampf: Auch in Sachen Spielmechanik geht The Eternal Cylinder einen ungewöhnlichen Weg. Spieler*innen übernehmen die Kontrolle über eine Herde niedlicher, aber auch relativ kampfuntauglicher Wesen namens "Trebhums". Diese lassen sich mittels Mutationen zumindest widerstandsfähiger machen. Diese ermöglichen es ihnen beispielsweise in Gift-Gebieten zu überleben.

Away: The Survival Series

Plattformen: PS4

PS4 Erscheint: 1. Quartal 2021

1. Quartal 2021 Eignet sich für: Spieler*innen, die Bock auf ein Naturabenteuer aus der Tierperspektive haben.

Darum geht's: Auch Away: The Survival Series geht einen ungewöhnlichen Weg, ist dabei aber weit weniger abgedreht als The Eternal Cylinder. In diesem Abenteuer schlüpfen wir nämlich in die Rolle eines sogenannten Kurzkopfgleitbeutlers, also einem australischen Säugetier, das man dilettantisch als "bedingt flugfähiges Hörnchen" bezeichnen könnte.

Das erwarten wir vom Überlebenskampf: Auf der Suche nach einem neuen Lebensraum erwarten unseren kleinen Beutler jede Menge Gefahren. In abwechslungsreichen Gebieten von Wald, über Sumpf bis hin zu Höhlen lauern beispielsweise Schlangen und anderes Untier. Springend, kletternd und fliegend suchen wir nach Nahrung und erkunden die Welt. Dabei könnte sich Away: The Survival Series ein bisschen anfühlen, wie eine spielbare Naturdoku.

Grounded

Plattformen: Xbox One

Xbox One Erscheint: 2021

2021 Eignet sich für: Fans von originellen Spielwelten und klassischen Kampagnen.

Darum geht's: Wer "Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft" noch kennt, weiß, was uns in Grounded erwartet. Wir übernehmen die Rolle von Teenagern, die sich als Winzlinge durch den Vorgarten-Dschungel schlagen.

Das erwarten wir vom Überlebenskampf: Für die daumengroßen Kids wird jede Spinne zur Gefahr. Wir können uns mit selbstgebauten Waffen wehren, aber auch das ein oder andere Insekt zähmen und als Reittier nutzen. Die lineare Reise in Form einer klassischen Kampagne könnt ihr entweder solo oder im Koop bestreiten.

Rust

Plattformen: PS4, Xbox One

PS4, Xbox One Erscheint: 2021 (für Konsolen)

2021 (für Konsolen) Eignet sich für: kompetitive Spieler*innen und Genre-Profis.

Darum geht's: Das knallharte Survival-Spiel Rust erlebt zurzeit einen riesen Boom auf Twitch. Wenn Streamer*innen gemeinsam mit einer großen Fanbase gegeneinander antreten, entstehen richtige Groß-Events. Das ist dem starken PvP-Schwerpunkt geschuldet. Gestartet wird splitternackt in der Wildnis. Zum Überleben wird uns zunächst nur ein Stein an die Hand gegeben.

So funktioniert das Überleben: Wer durchhalten will, muss Ressourcen sammeln, Items herstellen, Nahrung suchen, wilden Tieren - und vor allem anderen Spielern und Spielerinnen - trotzen. Es gibt zwar die Möglichkeit, friedlich mit den anderen Wildnis-Bewohner*innen zu leben oder Allianzen zu schmieden, aber Rust-Fans schätzen vor allem den Wettbewerb.

Weitere Survival-Neuerscheinungen 2021

Nachfolgend findet ihr weitere Survival-Spiele, die noch in diesem Jahr erscheinen sollen.

Little Devil Inside

Plattformen: PS4, PS5, Xbox One

PS4, PS5, Xbox One Darum geht's: In Little Devil Inside, einer Mischung aus Action-RPG, Adventure und Survival-Spiel schlüpfen wir in die Rolle eines Professors, der übernatürliche Phänomene untersucht.

Smalland

Plattformen: PS4, Xbox One, Nintendo Switch

PS4, Xbox One, Nintendo Switch Darum geht's: Wie in Grounded, sind wir in Smalland auf Miniaturformat geschrumpft. Der Überlebenskampf soll Koop- und PvP-Optionen enthalten.

Lost at Sea

Plattformen: PS5, Xbox Series X/S

PS5, Xbox Series X/S Darum geht's: In Lost at Sea erkunden wir eine mysteriöse Insel aus der Egoperspektive. Zu den Spielmechaniken gehören auch Minigames.

Endling

Plattformen: PS4, Xbox One, Nintendo Switch

PS4, Xbox One, Nintendo Switch Darum geht's: Endling ist ein atmosphärischer Sidescroller, in dem wir in die Rolle der letzten Füchse in einer postapokalyptischen Welt ums Überleben kämpfen.

Trash Sailors

Plattformen: PS4, Xbox One, Nintendo Switch

PS4, Xbox One, Nintendo Switch Darum geht's: In Trash Sailors wurde die handgezeichnete Welt von einem Schrott-Tsunami geflutet und wir kämpfen auf einem Floß ums Überleben. Das Spiel bietet online und Couch-Koop.

Und was ist eigentlich mit…?

Bestimmt habt ihr in der Liste einige Survival-Spiele vermisst, die bereits angekündigt wurden. Nachfolgend führen wir euch bekannte Vertreter auf, die allerdings nicht mehr 2021 erscheinen, oder aber, bei denen wir einen Release in diesem Jahr für sehr unwahrscheinlich halten.

Undying

Plattformen: "Konsolen"

"Konsolen" Darum geht's: In Undying übernehmen wir die Rolle einer Mutter, die ihrem Sohn beibringen will, die Zombieapokalypse zu überleben. Sie selbst wurde allerdings gebissen.

Towers

Plattformen: "Konsolen"

"Konsolen" Darum geht's: Towers ist ein Online-Rollenspiel mit Basenbau und Landwirtschafts-Elementen, angesiedelt in einer Fantasy-Welt.

WiLD

Plattformen: PS4

PS4 Darum geht's: WiLD ist ein Online-Survival-Spiel, angesiedelt in der Wildnis. Geplant sind dynamische Wetter- und Jahreszeitenwechsel und die Möglichkeit, in die Rolle verschiedenster Geschöpfe zu schlüpfen.

State of Decay 3

Plattformen: Xbox One, Xbox Series X/S

Xbox One, Xbox Series X/S Darum geht's: State of Decay 3 ist die der nächste Teil in der bekannten Zombie-Survival-Reihe mit Shooter-Mechaniken.

