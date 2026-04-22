Switch 2 ab heute im Top-Angebot: Konsole jetzt mit Mario-Spiel günstig abstauben!

Bestenfalls bis zum 29. April könnt ihr euch die Switch 2 jetzt durch einen Gutscheincode günstiger schnappen!

Gerade könnt ihr euch die Nintendo Switch 2 im Bundle mit Mario Kart World durch eine neue eBay-Aktion günstig schnappen. Auf der Produktseite wird euch zwar noch der normale Preis angezeigt, aber mit dem Gutscheincode SALESPRING26 bekommt ihr Extra-Rabatt. Laut Vergleichsplattformen gibt es das Bundle aktuell nirgendwo sonst so günstig. Hier geht's zum Deal:

Der Gutscheincode ist rund eine Woche lang gültig, genau gesagt bis zum 29. April. Allerdings kann sich der Preis und die Verfügbarkeit der Switch 2 jederzeit ändern, deshalb solltet ihr besser nicht bis zum letzten Tag warten. Übrigens könnt ihr durch den eBay-Sale auch noch viele weitere Gaming- und Technik-Angebote günstiger abstauben. Hier findet ihr die Übersicht:

Bei dem Verkäufer der Switch 2 handelt es sich um Sbdirect24, einen größeren eBay-Händler mit über 98 Prozent positiven Rezensionen, der häufig Konsolen günstig anbietet.

9:24 Mario Kart (Open) World im Test: Im Windschatten von Teil 8

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Switch 2 im Mario Kart World Bundle: Wie günstig ist das Angebot wirklich?

Durch den Gutscheincode bezahlt ihr für die Switch 2 mit Mario Kart World bei eBay jetzt 459€. Somit ist das Bundle rund 11€ günstiger als der UVP der Konsole einzeln ohne Spiel. Um den besten Preis aller Zeiten handelt es sich trotzdem nicht, durch den Extra-Rabatt in einem Mehrwertsteuer-Sale bei MediaMarkt gab es das Paket schon mal ein gutes Stück günstiger.

Das MediaMarkt-Angebot lief allerdings Anfang Februar und seither haben wir bei den größeren Händlern keinen ähnlich guten Deal mehr gesehen. Es ist auch fraglich, ob in nächster Zeit noch einmal ähnlich gute Deals kommen, schließlich werden Konsolen derzeit eher teurer statt günstiger. Die Xbox-Preise hat Microsoft schon im letzten Jahr erhöht, und erst Anfang April ist der UVP für die PlayStation 5 in allen aktuellen Versionen 100€ teurer geworden.

Bislang ist die Nintendo Switch 2 noch von Preissteigerungen verschont geblieben. Das muss aber nicht so bleiben.

Grund dafür ist vor allem die Speicherknappheit wegen des hohen Bedarfs der KI-Rechenzentren. Nintendo hat bislang noch keine Preiserhöhung für die Switch 2 angekündigt, und da die Konsole vergleichsweise sparsam ist, was Speicher angeht, gelingt es dem Hersteller vielleicht wirklich, die Preise stabiler zu halten als die Konkurrenz. Doch das scheint eben auch schon das bestmögliche Szenario zu sein, mit starken Preissenkungen ist jedenfalls nicht zu rechnen.