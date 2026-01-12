Switch 2-Alternative ist jetzt günstiger: Dieser Handheld ist nicht nur wegen des Preises so interessant

Dieser Handheld kann locker mit dem Platzhirsch von Nintendo mithalten.

Die Bahn hat wieder mal Verspätung, ihr steckt am Flughafen fest oder ihr steckt als Beifahrer im Stau fest. Situationen, die wir alle schon mal erlebt haben und oft zu gähnender Langeweile führen. Wie schön wäre es, in so einer Lage einfach im aktuellen Lieblingsspiel versinken zu können? Ein Handheld macht das möglich. Man könnte hier natürlich zu einer Nintendo Switch 2 greifen, aber die Konkurrenzgeräte haben auch einiges auf dem Kasten und dieses hier hat einen ganz entscheidenden Vorteil.

Was das Lenovo Legion Go S als Handheld so besonders macht

Die verbaute Technik lässt klar erkennen: Beim Lenovo Legion Go S handelt es sich um einen echten Gaming-Boliden. Der verbaute AMD Ryzen Z2 Go-Prozessor ist mit vier Kernen und acht Threads extrem leistungsstark und bringt sogar AAA-Spiele flüssig und in hoher Bildqualität zum Laufen. Und dank des 120-Hz-Displays seht ihr die Power auch in jedem einzelnen Frame auf dem Bildschirm. Das Display ist zudem mit acht Zoll auch um einiges größer als bei der Switch 2.

Mit dem Lenovo Legion Go S habt ihr eure Steam-Sammlung immer dabei.

Die wahre Stärke des Handhelds liegt aber nicht in der Hardware, sondern im Betriebssystem: Er ist nämlich einer der wenigen Handhelds, neben dem Steam Deck, die Steam OS als Betriebssystem verwenden. Die von Valve entwickelte Software basiert auf Linux und ist für Gaming optimiert. Zudem ist die Bedienbarkeit auf dem Handheld wesentlich flüssiger und angenehmer als bei Geräten, die auf das klassische Windows 11 setzen.

Die technischen Details des Lenovo Legion Go S im Überblick

Prozessor : AMD Ryzen Z2 Go (3,00 bis 4,30 GHz)

: AMD Ryzen Z2 Go (3,00 bis 4,30 GHz) Grafik : AMD Radeon Graphics

: AMD Radeon Graphics Arbeitsspeicher : 32 GByte LPDDR5X bei 6.400 MT/s

: 32 GByte LPDDR5X bei 6.400 MT/s Speicher : 1 Terabyte M.2 2242-SSD

: 1 Terabyte M.2 2242-SSD Display : 8 Zoll, 1920 x 1200, IPS, Touch, 100 % sRGB, 500 Nits, 120 Hz mit VRR

: 8 Zoll, 1920 x 1200, IPS, Touch, 100 % sRGB, 500 Nits, 120 Hz mit VRR Akku : 55 Wh mit 65 Watt Ladeleistung

: 55 Wh mit 65 Watt Ladeleistung Konnektivität: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

Geniale Ergonomie gibt es obendrauf

In der GameStar-Kaufberatung beschreibt Handheld-Experte Linh den Lenovo Legion Go S als das beste Modell für alle, denen Komfort besonders wichtig ist. Denn die Verarbeitung der mobilen Konsole ist extrem hochwertig, das Gewicht verteilt sich gut auf beide Hände, Griffflächen sind abgerundet und nicht glatt, sodass das Gerät sehr angenehm und rutschfrei in der Hand liegt.

Mit Steam OS hat dieser Handheld etwas, was viele Konkurrenten nicht haben.

Auch die Schalter sind von hoher Qualität und belohnen eure Ohren beim Drücken mit einem befriedigenden Klicken. Außerdem verfügen die Analog-Sticks über Hall-Effect, werden also nicht mechanisch, sondern mit Magneten betrieben. Stick Drift? Nicht mit diesem Handheld! Das ist vielleicht einer der größten Vorteile gegenüber der Switch 2.