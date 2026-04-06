Switch 2 jetzt im Amazon-Angebot: Preis der Konsole überraschend gesenkt!

Sowohl einzeln als auch mit Mario Kart World gibt's die Nintendo Switch 2 bei Amazon jetzt günstiger.

Konsolen-Angebote gibt es bei Amazon normalerweise eher in großen Sales oder wenn der Händler mit Konkurrenten mitzieht. Zu Ostern hat Amazon den Preis der Nintendo Switch 2 jedoch überraschend ohne erkennbaren Anlass ein gutes Stück gesenkt. Das gilt sowohl für die Konsole einzeln als auch für das Bundle mit Mario Kart World. Letzteres ist nun sogar knapp günstiger als der UVP der Switch 2 ohne Spiel:

Der Amazon-Preis der Switch 2-Konsole einzeln ist um immerhin 36€ gesunken, wenn ihr sie euch direkt bei Amazon holt. Über einen Amazon-Marktplatzhändler ist die Konsole sogar noch ein paar Euro günstiger. Einen noch besseren Preis findet laut Vergleichsplattformen derzeit nirgendwo.

Eine offizielle zeitliche Begrenzung für den günstigeren Preis gibt es nicht, aber Amazon ist natürlich für schnelle Preisschwankungen bekannt. Es könnte also gut sein, dass die Konsole schon bald wieder teurer wird.

Nintendo Switch 2: Jetzt kaufen oder besser noch warten?

Die aktuelle Preisentwicklung auf dem Konsolenmarkt bringen so manchen potenziellen Käufer ins Grübeln.

Der aktuelle Amazon-Deal bietet zwar einen guten, aber nicht den besten Preis aller Zeiten für die Nintendo Switch 2. In kurzfristigen Sonderangeboten gab es die Konsole sowohl mit als auch ohne Mario Kart World ab und zu schon etwas günstiger. Interessant ist das aktuelle Angebot vor allem vor dem Hintergrund der jüngsten Preissteigerungen bei Gaming-Hardware im Allgemeinen und der PlayStation 5 im Besonderen.

Sony hat nämlich in der letzten Woche den Preis der PS5 offiziell um 100€ erhöht, sowohl in der Slim- als auch in der Pro-Version. Grund dafür sind in erster Linie die aus dem KI-Boom resultierende Speicherknappheit, die die Produktionskosten der PS5 und auch die Preise von RAM-Riegeln für PC explosionsartig steigen ließ.

Angekündigt ist zwar noch nichts, aber es ist zumindest gut möglich, dass die Switch 2-Preise bald steigen.

Dieses Problem betrifft prinzipiell natürlich auch die Nintendo Switch 2, wenngleich diese mit 12 GB RAM und 256 GB internem Speicher relativ sparsam ausgerüstet ist. Da Nintendo seine Konsolen normalerweise stets mit Gewinn verkauft, erscheint auch hier früher oder später eine Preissteigerung wahrscheinlich, falls sich die Lage nicht wieder entspannt.

Wer sich also eine Switch 2 zulegen möchte, tut vermutlich gut daran, besser bald zuzuschlagen, solange die Händler noch die vergleichsweise günstig vor der Speicherkrise produzierten Geräte auf Lager haben. Falls euch der aktuelle Amazon-Deal noch nicht gut genug ist, solltet ihr die Konsole zumindest in nächster Zeit im Auge behalten. Auf unserer GamePro Deal-Übersicht werden wir euch informieren, falls noch bessere Angebote kommen.