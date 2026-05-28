Dieses PS5-Spiel ist eine Augenweide: Shooterhit mit 90 Punkten im Test jetzt günstig schnappen!

Technisch hat dieses Spiel auf PS5 neue Maßstäbe gesetzt, doch auch das Artdesign der fremden Planeten kann sich sehen lassen.

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Prachtvolles Action-Feuerwerk: Das ist der bildschöne PS5-Shooter!

Schon auf Screenshots sieht Ratchet & Clank: Rift Apart beeindruckend aus, aber in Bewegung ist es noch schöner.

Wir sprechen von Ratchet & Clank: Rift Apart, dem ersten PS5-Actionspiel, das wirklich gezeigt hat, wozu die Konsole in der Lage ist, und damit die Maßstäbe für die ganze Generation gesetzt hat. Obwohl der rasante Third-Person-Shooter inzwischen ein paar Jahre auf dem Buckel hat, ist er grafisch noch immer ziemlich beeindruckend. Das liegt nicht nur an der hohen Produktionsqualität und dem spektakulären Effektfeuerwerk, sondern auch am tollen Artdesign der neun Planeten, durch die wir uns ballern.

Diesmal werden Ratchet und Clank nämlich in ein Paralleluniversum hineingezogen, in dem ihr Widersacher Dr. Nefarious noch nicht besiegt ist. Dort tun sich Risse in der Realität auf, durch die wir von einer Dimension in die nächste reisen. Gerade diese Dimensionswechsel, die uns ohne Ladezeiten in einem Sekundenbruchteil in eine ganze neue Welt stolpern lassen, sind optisch äußerst beeindruckend in Szene gesetzt.

16:09 Ratchet und Clank: Rift Apart ist ein Muss für PS5-Besitzer

Autoplay

Unsere hohe Test-Wertung von 90 Punkten hat sich Ratchet & Clank: Rift Apart aber nicht nur durch die Grafik und die Spielwelt, sondern auch durch das Gameplay verdient: Wie üblich für die Reihe wird in erster Linie auf schnelle Shooter-Action gesetzt, mit zahlreichen abgefahrenen Waffen, die teils ganze Gegnerhorden pulverisieren können. Durch das umfangreiche Fortschrittssystem lassen sich die Waffen vielfältig aufrüsten und mit ganz neuen Effekten ausstatten.

Die Action wird mit etwas Jump&Run-Gameplay gemischt, bei dem ihr durch Ratchets neue Hoverstiefel weit mehr Bewegungsfreiheit genießt als in den Vorgängern. Generell ist Rift Apart noch einmal deutlich temporeicher als frühere Spiele der Reihe, was ihm sowohl spielerisch als auch optisch sehr guttut. Was für ein packendes Erlebnis der Shooter in Bewegung tatsächlich ist, können Screenshots kaum einfangen. Das obige Video verschafft euch einen besseren Eindruck.