Switch 2 für 359€ im Angebot: Schnappt euch die Konsole jetzt für kurze Zeit zum absoluten Spitzenpreis!

Wer sich die Switch 2 so günstig wie möglich schnappen will, hat jetzt die Chance dazu!

Wenn ihr euch möglichst günstig die Nintendo Switch 2 sichern möchtet, solltet ihr jetzt mal auf eBay vorbeischauen. Dort könnt ihr euch die neue Konsole gerade nämlich zum Sparpreis im Refurbished-Angebot schnappen. Ihr zahlt aktuell nur noch 359€ und somit 110€ weniger im Vergleich zum UVP bei Neuware. Hier findet ihr das Angebot:

Ein offizielles Ablaufdatum für den Deal gibt es nicht. Da die verfügbare Menge bei solchen Refurbished-Deals in der Regel jedoch eng begrenzt ist, solltet ihr damit rechnen, dass das Angebot schon sehr bald ausverkauft sein wird, und euch die Switch 2 daher besser so schnell wie möglich schnappen.

Was bedeutet „refurbished“ bei der Switch 2?

"Refurbished" oder "generalüberholt" bedeutet im Allgemeinen, dass es sich bei einem Gerät nicht um Neuware handelt, sondern um ein gebrauchtes Gerät, das etwa aus Warenrücksendungen stammt. Dieses wurde jedoch vom Hersteller oder Händler geprüft und gereinigt und je nach Bedarf auch repariert, mit neuem Zubehör ausgestattet oder neu verpackt.

Den Switch 2-Konsolen aus dem eBay-Angebot dürftet ihr kaum ansehen können, dass sie generalüberholt sind.

Die Switch 2 aus dem aktuellen Angebot wird verkauft durch Favorio, einen auf Refurbished-Geräte spezialisierten Händler mit sehr gutem Ruf, dessen Rezensionen auf eBay derzeit zu 99,6 Prozent positiv sind. Laut dem Händler handelt es sich bei den Switch 2-Konsolen um allenfalls minimal benutzte Geräte aus Warenrücksendungen oder um Vorführgeräte in hervorragendem Zustand, was bedeutet, dass sie höchstens leichte Gebrauchsspuren aufweisen.

Mit „leichten Gebrauchsspuren“ sind in der Regel beispielsweise Schäden an der Verpackung, Fingerabdrücke, nicht mehr ordentliche aufgerollte Kabel oder andere Kleinigkeiten gemeint. Der Konsole selbst dürftet ihr kaum anmerken, dass es sich nicht um Neuware handelt.

Wird die Switch 2 am Black Friday noch günstiger?

Wenn es euch nichts ausmacht, zu einer Refurbished-Konsole zu greifen, solltet ihr euch die Nintendo Switch 2 auf jeden Fall jetzt schnappen. Als Neuware wird es die Konsole nämlich in den Black Friday Sales mit ziemlicher Sicherheit nirgendwo so günstig geben. Selbst bei anderen Refurbished-Angeboten mti Konsolen in ähnlich gutem Zustand erwarten wir in den nächsten Wochen keinen deutlich besseren Deal mehr.