"Wir haben Fortnite zu Hause" - Vater baut eigenen Shooter für seinen Sohn, der Fortnite liebt, doch das Spiel soll ihm Mathe beibringen

Schnelle Reflexe sind hier ebenso gefragt wie ein kühler Kopf und Mathekenntnisse.

Wir wissen vermutlich alle noch, wie schwierig es sein kann, sich auf Hausaufgaben zu konzentrieren, wenn der PC oder die Konsole so viel mehr Spaß versprechen. Ein Vater hat deshalb für seinen Sohn einen innovativen "Mathe-Shooter" entwickelt.

In diesem Spiel ist Mathe endlich mal für etwas zu gebrauchen

Der Titel mit dem fantastischen Namen "MATH FPS : Solve Or Die" stammt vom Reddit-User "carlo_lax" und ist kürzlich auf Steam im Early Access erschienen. Entwickelt wurde das Spiel vor allem für den Sohn des Entwicklers.

16:32 Warum deine Spiele keinen Spaß mehr machen

Autoplay

Im Spiel, das aus der First-Person-Perspektive gezockt wird, wird eure Figur von Robotern in einem futuristischen Setting bedrängt. Über deren Köpfen schweben Gleichungen und auf ihren Körpern sind verschiedene Trefferflächen mit Antwortmöglichkeiten platziert.

Es geht also darum, die Matheaufgaben zu lösen und die passenden Lösungs-Flächen abzuschießen, bevor die Roboter einen erreichen können. Das sieht für ein Lernspiel sogar überraschend spaßig aus.

In einem Post erzählt der Entwickler die Geschichte hinter dem Shooter: Demnach liebt sein Sohn Fortnite, aber Mathe eben weniger. Der Vater entschied sich deshalb dafür, die beiden Themen in einem kleinen Spiel zu verbinden.

Den Post mitsamt kurzem Gameplay-Video könnt ihr euch hier ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

In den Kommentaren herrscht Begeisterung vor. Einige User teilen zudem ihre Ideen, wie das Spiel noch weiter ausgebaut werden könnte und dabei zeigt sich, wie stark wir wohl alle von unserer Schulzeit geprägt sind.

Ein User schlägt etwa vor, dass am Ende ein Boss warten sollte, bei dem Integrale gelöst werden müssen. Ein anderer meint, Welle 100 sollte nur aus "Löse nach y auf"-Aufgaben bestehen. Zudem werden Questgeber*innen gefordert, die davon erzählen, dass sie erst kürzlich 45 Wassermelonen gekauft haben – wir erinnern uns an ähnliche Aufgaben aus der Schulzeit.

Auch an der Schwierigkeit könnte laut einigen Usern noch gefeilt werden. So wird etwa vorgeschlagen, dass die Roboter bei falschen Antworten schneller werden oder die Schüsse reflektieren, später könnte es auch noch härtere Aufgaben geben.

Was haltet ihr davon? Hättet ihr mit so einem Spiel lieber Mathe gelernt?