One Piece-Anime enthüllt ein neues Mitglied der D. Familie und an diese Figur hat niemand gedacht

Die Strohhüte sind geschockt über die neue Enthüllung im Anime. (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Die aktuelle Episode 1152 des One Piece-Animes hat nun eine der größten Enthüllungen des Mangas auch für die Serie adaptiert. Wer ebenfalls zur D.-Familie gehört, hatte die One Piece-Community bereits im Vorjahr geschockt – und auch dieses Mal ist es für Anime-Zuschauer*innen, die den Twist nicht kannten, eine unerwartete Offenbarung.

Schließlich handelt es sich um eine Figur, mit der wirklich niemand gerechnet hatte – und die auch heute noch eine große Überraschung ist!

Update am 11. Dezember 2025: Wir haben den Artikel noch einmal hochgezogen, da die Enthüllung aus Manga-Kapitel 1120 nach über einem Jahr jetzt auch für den Anime übernommen wurde. Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zu den einzelnen Mitgliedern der D. Familie.

Das D. Familienmitglied und dessen Verbindung zu den Poneglyphen und Vegapunk

Bei dem Mitglied handelt es sich um den verstorbenen Professor Kleeblatt, der vor 22 Jahren bei einem Buster Call auf Ohara getötet wurde. In einer Rückblende in Kapitel 1120 und nun auch in Episode 1152 sind Vegapunk und Professor Kleeblatt in den Punk Records zu sehen und unterhalten sich.

Er bittet Vegapunk um Unterstützung bei der Suche nach den Poneglyphen, der jedoch seine Hilfe verweigert. Der Wissenschaftler begründet seine Ablehnung damit, dass er nun ein Mann der Weltregierung ist, die Forscher wie Kleeblatt festnehmen wollen.

Professor Kleeblatt spricht unter Tränen darüber, dass eine Person mit dem D. im Namen vor seinen Augen getötet wurde. Zudem wird ein weiteres Geheimnis offenbart: Professor Kleeblatts echter Name ist Clou D. Kleeblatt und die Person, die getötet wurde, war sein eigener Bruder.

Kleeblatt beichtet dem Wissenschaftler in der Rückblende, dass er an jenem Tag, als sein Bruder starb, gelogen hatte, um zu überleben. Kleeblatt hatte zu dem Zeitpunkt seinen Namen verschleiert und sich als Freund seines Bruder ausgegeben.

Fans haben bereits geahnt, dass Professor Kleeblatt Vegapunk und Dragon kennt, aber mit dieser Enthüllung wird dessen Verbindung zum Wissenschaftler nun endgültig bestätigt. Professor Kleeblatt war nicht nur ein Wissenschaftler wie Vegapunk, sondern in seinen jungen Jahren auch ein Abenteurer.

Als junger Mann und zukünftiger Forscher war er wie besessen vom verlorenen Jahrhundert und auf der Suche nach seltenen Texten wie den Poneglyphen, um mehr über die Vergangenheit der Welt zu erfahren. Auf seiner Reise schlossen sich mehr Archäologinnen und Archäologen an und somit wurde das Heilige Land der Archäologen auf Ohara gegründet.

Professor Kleeblatt starb entweder an seinen Wunden oder bei der Vernichtung von Ohara durch den Buster Call

Professor Kleeblatt war auch Nico Robins Mentor in der Archäologie, verbot ihr aber das Studieren der Poneglyphen aus dem verlorenen Jahrhundert. Grund dafür war seine Angst, dass sie den gleichen Weg wie ihre Mutter einschlagen und von der Weltregierung gejagt werden könnte.

Der Professor wurde später bei einer Konfrontation mit Oberbefehlshaber Spandine auf Befehl der Fünf Weisen angeschossen und verwundet, bevor der offizielle Buster Call auf Ohara von der Weltregierung bekannt gemacht wurde. Nico Robin war die einzige Überlebende der Vernichtung Oharas.

Es ist nicht bekannt, ob Professor Kleeblatt an der Schusswunde oder durch den Buster Call auf Ohara starb. Nichtsdestotrotz wurde er nun als einer der D. Familienmitglieder aus der Rückblende in Kapitel 1120 und Episode 1152 enthüllt.

Was ist eurer Meinung nach die wahre Bedeutung des D im Namen der unterschiedlichen Charaktere?