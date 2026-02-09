Die Switch 2 bekommt in dieser Woche gleich zwei neue Exclusives - sie sind komplett unterschiedlich

In dieser Woche gibts neues Exclusive-Futter für Switch 2-Fans.

Seit dem Release der Nintendo Switch 2 im Juni 2025 sind bereits ein paar empfehlenswerte Exklusiv-Spiele für die Nintendo-Konsole erschienen – etwa Mario Kart World oder Donkey Kong Bananza.

Für alle, die derzeit auf neue Spiele warten, die ausschließlich auf der Switch 2 spielbar sind, gibt es gute Nachrichten. Denn in dieser Woche erscheinen gleich zwei dieser Exclusives. Und die sind sowohl vom Look&Feel, als auch vom Gameplay derart unterschiedlich, wie wir es selten gesehen haben. Wir stellen euch beide Titel kurz vor.

Tokyo Scramble

1:50 Tokyo Scramble: Düsterer Survival-Puzzle-Mix mit erstem Trailer enthüllt - kommt exklusiv für die Nintendo Switch 2

Genre: Survival-Puzzle-Actionspiel

Survival-Puzzle-Actionspiel Release-Termin: 11. Februar

Es ist nichtmal eine Woche her, dass Tokyo Scramble angekündigt worden ist. Auf dem Nintendo Direct Partner Showcase wurde der Titel erstmals gezeigt, der erste Trailer verriet dann auch gleich, dass es in dem Mix aus Survival-Horror und Puzzlespiel ganz schön düster zugeht.

In Tokyo Scramble übernehmt ihr die Rolle einer Schülerin namens Anne, die unter der namensgebenden japanischen Metropole in einem Gewirr aus Tunneln und Ubahnschächten ums Überleben kämpft. Denn dort hausen dinosaurierähnliche Wesen – die Zinos – die extrem gefährlich sind, weswegen Anne ihnen tunlichst aus dem Weg gehen sollte.

Spielerisch bietet der Titel offenbar einen Mix aus ruhigen und actionsreichen Elementen. Es wird sowohl Schleich- als auch Kampfpassagen geben, außerdem muss Anne auf ihrem Weg durch die Unterwelt von Tokyo auch diverse Umgebungsrätsel lösen.

Mario Tennis Fever

2:39 Mario Tennis Fever angekündigt - hat die meisten Charaktere der Seriengeschichte

Genre: Sport

Sport Release-Termin: 12. Februar

Deutlich farbenfroher – und auch wesentlich weniger tödlich – geht es in Mario Tennis Fever zu. Es ist nicht das erste Mal, dass sich Mario und Co. auf dem Court die Bälle umd die Ohren hauen, im Vergleich zu bisherigen Serienteilen gibt es aber ein paar Neuerungen und Besonderheiten.

So soll es beispielsweise einen ausgefeilten Abenteuermodus mit eigener kleiner Story-Line geben. Beim Gameplay kommen nun spezielle Fever-Schläger zum Einsatz, die in den Partien dann Spezialeffekte auslösen, welche den Spielverlauf entscheidend beeinflussen können. Außerdem gibt es einen Spielmodus, in dem die aus Super Mario Bros. Wonder bekannten Wundereffekte für Überraschungen sorgen sollen.

Mario Tennis Fever hat zudem das größte Roster aller Mario Tennis-Spiele. Ihr habt die Wahl aus 38 spielbaren Charakteren, darunter erstmals auch Baby Waluigi. Auf Wunsch könnt ihr natürlich auch mit den Bewegungssensoren der Joy-Con-spielen und beim spielen "echte" Tennisbewegungen machen.

Und jetzt seid ihr gefragt: Welches der beiden Spiele ist für euch interessanter? Das düstere Tokyo Scramble oder das fröhliche Mario Tennis Fever? Oder holt ihr euch vielleicht sogar beide?