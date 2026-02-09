Jellycat: Exklusive Taube und Teebeutel ab morgen erstmals in Deutschland verfügbar - Uhrzeit, Preise, Early Access und mehr im Live-Ticker

Jellycat ist weiter im Trend mit ihren Plüschtieren, die entweder Tiere, Lebensmittel oder Alltagsgegenstände darstellen. Jetzt veröffentlicht der Hersteller wieder eine ganze Reihe an neuen Produkten und wir begleiten den Launch für euch im Live-Ticker.
Neue Hasen, exklusive Plüschtiere und mehr im Jellycat-Launch-Ticker
Montag, 09.02.2026
18:15 Uhr
Morgen startet der Verkauf von 20 neuen Jellycat-Produkten. Es ist noch nicht bekannt, wann dieser genau losgeht, weshalb wir euch hier auf dem Laufenden halten werden.
Jellycat-Launch am 10. Februar: Alle wichtigen Infos
- Datum: 10. Februar
- Uhrzeit: Unbekannt, Verkauf startet vermutlich irgendwann vormittags bis nachmittags
- Preise: zwischen 25 bis 75 Euro
Am Dienstag, dem 10. Februar, veröffentlicht Jellycat wieder zwanzig neue Plüschtiere und Accessoires, die alle gleichzeitig erscheinen werden. Es gibt aber keine feste Uhrzeit, wann der Verkauf auf der offiziellen Webseite an den Start geht. Alle Produkte werden auch bei Händlern lokal erhältlich sein.
Wir listen euch hier alle neuen Jellycats mit Preisen auf:
- Strutton Pigeon: 45,00 Euro
- Amuseables Steepy Tea Bag: 33,00 Euro
- Bartholomew Bear All-in-one Outfit: 55,00 Euro
- Sky Dragon Taschenanhänger: 35,00 Euro
- Jerboa: 35,00 Euro
- Thistlepop Blossom Luxe Bunny: 50,00 Euro
- Blushkin Blossom Luxe Bunny: 50,00 Euro
- Thistlepop Blossom Bunny Taschenanhänger: 33,00 Euro
- Blushkin Blossom Bunny Taschenanhänger: 33,00 Euro
- Golden Puppy: 38,00 Euro
- Amuseables Margaux Madeleine: 25,00 Euro
- Amuseables Carole Canelé: 25,00 Euro
- Amuseables Mirielle St. Honoré: 38,00 Euro
- Amuseables May Macaron: 25,00 Euro
- Wheat Flufflet Bunny: 30,00 Euro
- Oat Flufflet Bunny: 30,00 Euro
- Fawn Flufflet Bunny: 30,00 Euro
- Amuseables Asparagus: 50,00 Euro
- Amuseables Peach Schultertasche: 75,00 Euro
- Amuseables Peach Taschenanhänger: 33,00 Euro
So lief der Early Access-Launch ab
Bereits am Freitag, dem 06. Februar, ging ohne Vorankündigung ein Early Access für manche der Plüschtiere los. So konnten einige Mitglieder*innen des Purrrks-Programms (ein kostenloser Club, um Punkte für Käufe auf der Webseite zu erhalten) bereits am Freitag einkaufen. Dabei war es egal, welchen Rang man hat, denn es wurden auch Bronze-Mitglieder*innen eingeladen, während manche mit Silber-Status in die Röhre schauten.
Innerhalb des Early Access wurden bereits alle Kontingente aufgebraucht, bis auf Steepy Tea Bag. Der Teebeutel kann auch jetzt noch ohne Probleme bestellt werden. Es ist davon auszugehen, dass es sich beim Early Access um extra Ware handelte und es zum Launch auch wieder alle Hasen und die Taube geben wird.
Lokale Handelspartner sind eure beste Chance: Schafft ihr es nicht, am 10. Februar euer begehrtes Jellycat online zu bekommen, dann sucht am besten direkt einen lokalen Partner auf, falls ihr einen in der Nähe habt. Alle Produkte im neuen Launch werden auch dort angeboten und sind teilweise dort auch schon vorher verfügbar.
Holt ihr euch einen der neuen Jellycats?
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.